自殺式無人機襲基輔 一日4爆炸最少3死

俄軍被指近日愈來愈多使用伊朗製自殺式無人機襲擊烏克蘭民居及基建。基輔市長克利欽科昨稱，市中心舍甫琴科區多棟住宅大樓損毁，他還在網上發布一張自殺式無人機的殘骸照片。烏克蘭空軍發言人昨表示，自周日傍晚以來，烏軍擊落了37架俄軍無人機，佔來襲無人機總數約85%。烏克蘭總統澤連斯基日前稱，俄羅斯向伊朗訂購了2400架Shaded-136自殺式無人機。

華郵：伊朗無人機短程導彈供俄

《華盛頓郵報》周日引述美國與盟國的安全官員稱，伊朗正加強向俄供應武器，除了同意供應攻擊無人機，還將提供首批短程地對地導彈。美烏官員近日分享的情報顯示，伊朗軍火業正準備運送首批Fateh-110及Zolfaghar短程彈道導彈予俄，射程分別為300及700公里。盧森堡外相阿塞爾博恩昨警告，若證實伊朗介入烏克蘭戰事，歐盟會對德黑蘭實施嚴厲制裁。

西方近月持續向烏克蘭提供武器援助，克宮發言人佩斯科夫周日（16日）指北約實際上已介入烏克蘭衝突，對俄羅斯來說情况變得「困難」，「這可能需要國內經濟動員及其他動員」，但不影響莫斯科的目標，軍事行動將繼續進行到底。

（衛報/路透社/BBC）

（俄軍侵烏）