侯俊偉有望拜相 議席不穩成隱憂

保守黨與英國傳媒已在評點潛在拜相人選。按昨日博彩公司的賠率顯示，在對上一次黨魁戰不敵卓慧思的前財相辛偉誠（Rishi Sunak）會是下任首相的大熱門，侯俊偉也升至次熱。工黨黨魁施紀賢和現任防相華禮仕（Ben Wallace）和現任下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）緊隨其後。

有保守黨議員認為辛偉誠伙拍曾任防相的莫佩琳組成領導層會是「夢幻組合」，他們在上次黨內選舉分別排名第二、第三，惟二人相互拒屈居對方之下當財相。

52歲的華禮仕雖未參與7月黨魁選舉，但非常受黨內活躍分子歡迎，被視為能夠團結整個黨、穩住局面的「穩定候選人」。在早前在保守黨大會期間，他曾表態「不排除」考慮角逐黨魁，而其支持者也已開始游說工作。

但對保守黨人而言，推選新首相會進一步加深提前大選的壓力。對輸過兩次保守黨黨魁選舉的侯俊偉而言，這次距離相位卻又既近且遠，其最大隱憂是議席不穩。Opinium民調推算，如果現在舉行大選，保守黨或有多達10名閣員輸掉議席，包括侯俊偉本人。

（綜合報道）