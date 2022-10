英新財相推倒前任減稅預算 卓慧思疑遭架空 BBC：施政計劃已死

英鎊匯率升 倫敦股市漲0.5%

新方案公布後,市場反應不錯,周一上午時段英鎊匯率升1.4%至兌1.1332美元,國債息口下降,倫敦股市漲0.5%。原先迷你預算受到爭議的措施被進一步撤回,包括「無限期凍結」原定明年4月起下調1個百分點入息稅基本稅率的計劃(即維持現行20%稅率),以及撤銷原訂下調的股息稅等。(見表)

侯俊偉(Jeremy Hunt)承認他在推翻3周前由關浩霆公布的大部分措施,「在市場合理要求維持公共財政之際,以撥款支撐減稅並不對」。他強調首相卓慧思「完全支持」他作出這番「艱難決定」。但新方案只確保庫房每年增加320億鎊(2837億港元)收入,比經濟學家認為足以重建投資者信心的700億鎊(6204億港元)低得多,侯俊偉暗示未來數周或會推出更嚴格的削減公共支出方案。

侯俊偉預定提前在10月31日發表完整的中期預算案。他其後出席下議院質詢,表示擬建立「經濟顧問委員會」,為其提供獨立專家建議,並強調委員會角色不會跟英倫銀行重疊。他又保證按照新方案,獨立財政監督部門預算責任辦公室(OBR)本月底公布的經濟預測,會顯示政府債務佔GDP比例下降。

隨着實際上體現卓慧思政綱的迷你預算變相推倒重來,外界對卓慧思能保住相位愈見看淡。BBC政治主編梅森表示,侯俊偉的聲明幾乎削去首相原先方案的每一項元素,顯示「卓慧思的施政計劃已死」。有前閣員更向BBC坦言,卓慧思已「玩完」。

資深議員:侯俊偉成「事實上的首相」

外界甚至質疑,實際上掌控大權的已不是卓慧思,而是侯俊偉。資深保守黨國會議員蓋爾(Roger Gale)昨日稱,自從卓慧思委任侯俊偉為財相,權力已從首相府轉移至財相府,他甚至指侯俊偉已是「事實上的首相」。《金融時報》英國政治首席評論員施里姆斯利(Robert Shrimsley)也指出,侯俊偉已掌握實際權力,在一時三刻找不到可以領軍應付大選的人選下,部分保守黨人看來寧願扮作看不見卓慧思,由侯俊偉接管所有財政和開支決定以至游說黨友支持其方案,看侯俊偉能幫保守黨支撐多久。侯俊偉的一名盟友認為,這位財相形同(卓慧思作為董事局主席下的)行政總裁。

卓慧思昨日未有亮相在野黨就關浩霆被炒提出的國會緊急質詢,由保守黨下議院領袖莫佩琳代答,後者宣稱卓慧思是因「重要事情」耽擱。工黨黨魁施紀賢在質詢上諷刺指,卓慧思「身處其位卻無權力」(in office but not in power)。

《衛報》政治主編指出,卓慧思當時是在會見保守黨1922委員會(負責黨魁選舉)主席布雷迪,但這場合是預先安排,不是危機會談。

(綜合報道)