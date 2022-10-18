倫敦警方報告：數百違規警逍遙法外

多涉性行為厭女種族主義恐同

上議院議員凱西（Louise Casey）去年在倫敦警方被揭發連串醜聞後，被委任就倫敦警方如何處理針對警員的性侵和家暴指控展開調查。調查的中期報告發現，1809名被指控的警員（相當於被指控警員總數約兩成）面對超過一宗指控，其中一名現役警員更面對11項指控，包括毆打、性騷擾和詐騙，然而只有少於1%面對多項指控的警員被革職。報告又指倫敦警方內部紀律系統存在厭女和種族差異問題，對黑人及亞裔警員有「系統性偏見」。

凱西建議縮短處理指控的時間、調查及革走屢次涉事的警員，把更多過犯，特別涉及歧視和與性相關不當行為列入嚴重不當行為和革職範圍之內。

BBC報道，羅利被問及應有多少警員要就其行為被革職時，他承認每年僅30至50人被辭退，但這並不足夠，「肯定有數百人不應在這裏」。倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）形容倫敦警隊問題比他想像還惡劣，顯示其制度出現問題。

（BBC/觀察家報）