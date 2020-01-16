新冠助推mRNA癌症疫苗 BNT料最遲2030年面世

2008年共同創辦BioNTech的公司總裁薩恩（Uğur Şahin）及其妻圖雷西（Özlem Türeci）接受英國廣播公司（BBC）訪問時，提到如何重新利用BioNTech新冠疫苗的核心mRNA技術，使其能夠觸發免疫系統攻擊癌細胞而非冠狀病毒。mRNA新冠疫苗透過將新冠病毒上無害棘突蛋白的遺傳指令輸送到體內來發揮作用，圖雷西表示可以採取同樣的方法來啟動免疫系統，新疫苗將含有癌症抗原的遺傳指令，以尋找並破壞體內癌細胞。

在新冠疫情爆發前，BioNTech正一直研究mRNA癌症疫苗，但面對全球爆發新冠疫情才轉向生產新冠疫苗，目前BioNTech正在研發數種mRNA癌症疫苗，並已進入臨牀測試階段。公司希望能研發出治療腸癌、黑色素瘤（melanoma）等癌症，但仍有不少難關要突破，其中之一是癌細胞由多種不同蛋白組成，很難透過單一疫苗來對付所有癌症。

單一疫苗難對付所有癌症

圖雷西表示，BioNTech已經學會如何在疫情期間更快地製造mRNA疫苗，並更好地了解人們的免疫系統如何作出反應，這絕對有助研發癌症疫苗，但她仍對這項工作持謹慎態度，說：「作為科學家，我們總不願說我們已找到癌症的治癒方法，我們有一些突破，將繼續就此努力下去。」對於病人何時能夠獲得癌症疫苗治療，薩恩說預計會在2030年或之前。

（衛報/獨立報）