日擬隱形通訊天線售印度 共同社：促印減依賴俄武

消息指日本政府正基於2015年與印度簽訂的《防衛裝備品和技術轉移協定》，就向新德里出口搭載於今年開始服役海上自衛隊新型「最上級」（FFM）護衛艦的「UNICORN」通信天線進行協調工作。該款天線以遮罩掩蓋，可減少敵方電波反射，達至隱形功效。

岸田周六訪澳 料發表新安保宣言

日印兩國在上月東京舉行的外長及防長（2+2）會議中，確認將推進移送UNICORN天線。日本政府認為該天線屬非攻擊武器，符合該國現行「防衛裝備轉移三原則」。共同社稱東京為加快軍備出口，亦將考慮修改「三原則」的運用指引。

共同社昨又引述日本政府消息透露，日本首相岸田文雄計劃在本周六（22日）訪問日方視為「準同盟國」的澳洲期間，與澳洲總理阿爾巴內塞共同發表兩國安保合作新宣言，為實現「自由與開放的印太地區」加強防衛和經濟合作，應對中國被指把所羅門群島發展成軍事據點的情况。岸田還有意確保澳洲的天然氣供應穩定，日本有逾1/3液化天然氣（LNG）進口依賴澳洲。

（共同社）