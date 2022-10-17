新財相認迷你預算有錯 卓慧思面臨逼宮

保守黨高層密斟罷免英揆

《觀察家報》報道指出，保守黨資深國會議員周一（17日）將討論卓慧思的未來，部分人希望她幾日內辭職，有人指她「在任卻非大權在握」。報道又指15至20名前大臣及保守黨資深國會議員將出席前財相辛偉誠支持者舉行的晚宴，研究何時及如何罷免卓慧思。報道稱卓慧思的內閣盟友警告黨內議員，若短短數月間推倒第二名領袖將觸發選舉，屆時保守黨肯定「玩完」。有前官員指卓慧思自知正身處「等候離境的機場貴賓室」。

迷你預算除了向富人減稅而受到批評，明年4月入息稅基本稅率調低1個百分點至19%亦被指無助紓困。《星期日泰晤士報》引述消息指，侯俊偉將宣布措施押後一年推行。報道又援引財政監管機構預算責任辦公室（OBR）預測，英國到2027/28財政年度或出現720億鎊（6318億港元）「財政黑洞」。

侯俊偉上周六稱迷你預算走得太遠太快，同日他接受天空新聞訪問，指卓慧思和前財相關浩霆的迷你預算錯在嘗試向最高收入人士減稅，以及未在OBR獨立預測下盲目公布計劃。他又稱不會以大家期望的速度減稅，部分項目甚至會加稅。侯俊偉上周五上任後跟英倫銀行行長貝利通話，獲對方就其恢復公共財政穩定的計劃表示支持。

（觀察家報/路透社/彭博社）