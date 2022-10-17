北極圈論壇上 中國大使與北約高官舌戰

【明報專訊】北約軍事委員會主席鮑爾（Rob Bauer）上周六（15日）在冰島首都雷克雅未克舉行的北極圈論壇大會（Arctic Circle Assembly），與中國駐冰島大使何儒龍唇槍舌劍。鮑爾稱中國不認同北約的價值觀，破壞以規則為基礎的國際秩序，何儒龍批評其言論傲慢，但鮑爾反問中方為何沒譴責俄軍侵烏，何儒龍則解釋中方看法包括歷史角度，又指世界亦要理解根本原因。
何儒龍轟傲慢 鮑爾反詰華烏戰立場
鮑爾當日在北極圈論壇大會談及北約在該地區的角色後，指中國「不認同我們的價值觀，破壞以規則為基礎的國際秩序」後，何儒龍在台下質疑鮑爾言論傲慢。鮑爾其後稱：「我有一個問題要問你，因你強調主權原則和國際公認邊界的重要性。我說的沒錯，不是嗎？那為何中國仍沒譴責俄羅斯對烏克蘭的攻擊？」提問期間會場傳出掌聲。
何儒龍回應稱中方對烏克蘭危機看法包括歷史視角，世界亦需了解根本原因，而當何儒龍指中國是「世界和平締造者」時，場內傳出哄笑。
北極圈論壇大會為關於北極的年度國際會議，與會者包括多國政府、原住民組織和學者。北極圈論壇的Twitter帳號當日上載兩人對答和握手的相片，指「能夠當着2000人面前交換意見，之後還能握手，總是一個好主意」。
何儒龍亦在其Twitter帳號轉載北極圈論壇的帖文稱：「當你有不同的想法時，暢所欲言真的很好。這正是北極圈論壇大會的目的所在。增進理解將使我們的世界成為一個更加和平的地方。」