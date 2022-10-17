北極圈論壇上 中國大使與北約高官舌戰

何儒龍轟傲慢 鮑爾反詰華烏戰立場

鮑爾當日在北極圈論壇大會談及北約在該地區的角色後，指中國「不認同我們的價值觀，破壞以規則為基礎的國際秩序」後，何儒龍在台下質疑鮑爾言論傲慢。鮑爾其後稱：「我有一個問題要問你，因你強調主權原則和國際公認邊界的重要性。我說的沒錯，不是嗎？那為何中國仍沒譴責俄羅斯對烏克蘭的攻擊？」提問期間會場傳出掌聲。

何儒龍回應稱中方對烏克蘭危機看法包括歷史視角，世界亦需了解根本原因，而當何儒龍指中國是「世界和平締造者」時，場內傳出哄笑。

北極圈論壇大會為關於北極的年度國際會議，與會者包括多國政府、原住民組織和學者。北極圈論壇的Twitter帳號當日上載兩人對答和握手的相片，指「能夠當着2000人面前交換意見，之後還能握手，總是一個好主意」。

何儒龍亦在其Twitter帳號轉載北極圈論壇的帖文稱：「當你有不同的想法時，暢所欲言真的很好。這正是北極圈論壇大會的目的所在。增進理解將使我們的世界成為一個更加和平的地方。」

（彭博社/環球網）

（俄軍侵烏）