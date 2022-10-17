外籍志願兵開殺戒 俄軍訓練場釀11死

俄稱恐襲 烏稱宗教爭端引發

俄羅斯國營通訊社RIA引述俄國防部聲明報道，「10月15日當天，一個獨聯體成員國的兩名公民在別爾哥羅德西部軍區訓練場犯下恐怖行為」，造成11人喪生，另有15人受到不同程度的傷害。聲明指出：「兩名恐怖分子與參加（對烏克蘭）特別軍事行動的志願者一起進行槍械訓練期間，用小型武器向部隊人員開火」，此後兩人都在還擊中喪生。有俄媒報道，實際傷亡人數比官方公布的多。別爾哥羅德州長格拉德科夫說，事件中沒有平民死傷。

烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇在YouTube接受訪問時說，槍手來自中亞國家塔吉克，就宗教問題與其他人爭執後開火。別爾哥羅德州離烏克蘭邊境約32公里，槍擊事件發生前，格拉德科夫稱該州一座油庫遭到烏克蘭導彈攻擊而起火燃燒。

自9月21日俄羅斯總統普京宣布局部動員以來，已有逾20萬人加入俄國武裝部隊。局部動員令觸發多地爆發示威抗議，有軍人招募中心遇襲。普京上周五表示，沒計劃擴大全國動員。

不過，英國《衛報》昨報道，已有至少10名被動員不足一個月就派上戰場的新兵戰死沙場，另外14人未上戰場已因自殺、心臟病發、內訌及其他不明疾病身亡。有遺屬指當局曾承諾新兵會訓練兩個月才派到前線。有批評指這反映局部動員令過於激進，被動員者有士氣低落以及訓練不足問題。

（法新社/路透社/觀察家報）

（俄軍侵烏）