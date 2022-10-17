俄獨媒：普京佯求停火 謀明春再攻 烏官員：停火不符國家利益 寧軍事報捷結束戰爭

Meduza引述兩名接近克宮和一名接近俄羅斯政府的消息人士稱，普京雖然較早前已開始考慮可能重啟4月陷入僵局的談判，但他未有改變盼俄方保持對烏東頓巴斯佔領區的控制，以及拒絕討論克里米亞的立場。消息稱莫斯科已發展新的「戰略選項」，以從部分烏南赫爾松州佔領區撤軍，換改烏方同意暫時停火。儘管烏克蘭總統澤連斯基本月初已簽署法令，排除跟普京談判的可能性，但俄方認為協議停火或毋須普京親自出馬。

俄圖動搖西方、土耳其 逼烏上談判桌

上述消息人士又指，克宮正試圖「影響西方領袖」以及土耳其總統埃爾多安，盼他們說服烏克蘭返回談判桌，稱俄方給出的配合理由「簡單」，即「必須避免平民傷亡」。土耳其外長恰武什奧盧上周二呼籲俄烏雙方「最好盡快達成停火」。埃爾多安隨後上周五於哈薩克與普京會面，指兩國將馬上開始研究將土耳其發展成歐洲天然氣運輸中心。西方領袖亦有各自利益與能力考慮：法國總統馬克龍上周四表明如俄羅斯對烏動用核武，法國不會以核武應對，強調法方只幫助烏克蘭守衛國土，不會攻擊俄羅斯，並不希望「打世界大戰」，言論引起爭議。《華盛頓郵報》上周二引述新舊華府官員透露，會持續協助烏軍在戰場取得最佳表現，直至基輔選擇回到談判。但該報指美國總統拜登曾私下向澤連斯基坦言，難以在對方看上去欠缺謝意和一再質疑援助不足下，說服國會不斷為援烏撥款。

Meduza採訪的消息人士強調，普京實際上沒有計劃結束侵烏，對比起簽署和平條約，克宮實際上只尋求暫時停火，希望利用談判得來的停火空檔，訓練新近動員的士兵，以及補充軍需物資，準備明年2月至3月開始發動「新的全面攻勢」。克宮對Meduza的查詢未有回應。

烏困守巴赫穆特 親俄武裝：奪兩村莊

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克向Meduza表示，停火的情景絕對不符烏方利益，又指烏方「極有興趣」軍事上擊敗俄軍，認為只有這樣才能真正結束戰爭。基輔官方立場依然是只有可能跟普京的繼任人談判。一名總統辦公室消息人士則認為，烏方在解放所有被佔據領土前不會跟俄方停火。

澤連斯基上周六（15日）演說表示，數日來在頓巴斯地區持續面臨非常嚴峻的形勢，其中以頓湼茨克州樞紐重鎮巴赫穆特（Bakhmut）附近最為艱巨，但強調烏軍仍堅守當地。頓湼茨克州親俄武裝上周四表示，已奪取巴赫穆特附近兩條村莊。

（Meduza/華盛頓郵報/法新社/路透社/半島電視台）

（俄軍侵烏）