卡塔爾世界盃 限外媒採訪地點

傳媒向卡塔爾當局申請拍攝許可時要接受一系列條件，有關要求適用於攝影師，但沒明確提及紙媒記者。規定並不限制對特定主題的報道，但限制攝製隊可拍攝的地點。在相關條款下，外媒不可在包括外勞生活等住宿及其他不同地點拍攝。對於跟進敏感議題，例如外勞受虐，或採訪性小眾權益等人們不願公開討論的話題將變得困難。

多哈稱已放寬規定 限制仍多

卡塔爾最高委員會上周五否認對媒體自由施加「令人恐懼」的限制，又稱已更新申請許可條款，放寬對採訪世界盃傳媒的規定，如移除「須認可及同意」不會發布可能「不當或冒犯卡塔爾文化、伊斯蘭原則」的報道。較新的規定容許傳媒在卡塔爾全境拍攝，但仍要求申請許可的傳媒要同意不在「不包括在內的地點」拍攝，包括住宅、私人企業、工業區、政府、教育、醫療和宗教大樓；亦須「尊重個人私隱」，未經「事先明確批准」不能拍攝對方及他們的物業。

《觀察家報》報道，國際足協（FIFA）稱正與最高委員會相關機構合作，從而確保為採訪世界盃的媒體提供盡量好的工作條件，以及確保他們繼續不受任何限制地自由報道。

（觀察家報）