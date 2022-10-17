伊朗政治犯監獄大火傳槍聲 4死61傷 當局指囚犯打鬥縱火 人權組織憂在囚者安危

伊朗司法部聲明稱，「一群金融犯罪與盜竊囚犯打鬥之後」，監獄工場被縱火。由於大火期間監獄範圍內傳出槍聲和爆炸聲，人權組織擔心在囚人士的安危。

位於首都市郊 名導巴納希等在囚

埃溫監獄位於伊朗首都德黑蘭北部山腳，除了囚禁一般罪犯，也關押政治犯、涉及間諜等國安罪名的外國人、雙重國籍人士，包括執導《伊朗的士笑看人生》異見導演約化巴納希（Jafar Panahi）、改革派政治人物塔紮德（Mostafa Tajzadeh）、法伊雙重國籍學者阿德爾克漢（Fariba Adelkhah）和美籍伊朗裔商人納馬齊（Siamak Namazi）等。由於監獄囚禁不少知識分子，故又被稱作「埃溫大學」。

自22歲女子阿米尼上月16日涉違頭巾規定被捕後猝死觸發示威後，數以百計示威者、記者等亦被送進因虐待政治犯而臭名遠播的埃溫監獄。

總部位於奧斯陸的「伊朗人權」（IHR）上周六表示，當局封閉通往監獄的道路，似為防有人在獄外示威，但社交網站頻道1500tasvir上載的片段顯示，有人徒步到監獄外，高喊「獨裁者去死」口號。

國營伊朗通訊社（IRNA）引述德黑蘭檢察官宣稱，埃溫監獄衝突與近期示威無關。伊朗國家電視台昨播出片段顯示，消防人員在監獄勘查一間屋頂受火勢損毀的工場，也顯示囚犯看似正在牢房內睡覺，監獄已經恢復平靜。

頭巾示威昨在伊朗多間大學持續。社交平台流傳片段顯示，德黑蘭大學學生高喊「伊朗已變成大監獄，埃溫監獄已變成屠房」。上周六抗議者號召在西北部城市阿爾達比勒（Ardabil）舉行示威，抗議阿塞拜疆族少女帕納希（Asra Panahi）之死。社運人士稱她被安全部隊毆打致死，官方則宣稱她死於心臟病。

頭巾示威逾月 美智庫學者：伊斯蘭共和國邁終結

法新社分析文章稱，歷時逾月的頭巾示威是1979年伊斯蘭革命以來首次由女性主導的全國抗爭運動，即使當局採用致命鎮壓和大搜捕手段，又關閉了互聯網通訊等，示威仍見不衰，且由反對規範婦女服飾，演變為推翻政權的運動。美智庫駐歐分部「卡內基歐洲」非常駐研究員阿德巴爾（Cornelius Adebahr）認為，這場示威可以標誌「伊斯蘭共和國終結之始」，但指出要產生某種領導架構，運動才能持續下去及實現變革。

（路透社/法新社/華盛頓郵報）