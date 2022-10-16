伊朗展戴頭巾女性照變公關災難

廣告牌不足24小時被拆

這個廣告牌屬於伊斯蘭革命衛隊，當中顯示約50名戴頭巾女子的大頭照，廣告的口號是「我國的女性」，相信是當局用來宣傳戴頭巾。不過，廣告一出即惹來不滿，其中一名率先抗議的人是女星莫塔梅德-阿里亞（Fatemeh Motamed-Arya），她發放一條自己沒有戴頭巾的影片，她說：「我不將自己當作屬於一個年幼兒童、小女孩和喜愛自由青年被殺的土地。」

隨後，導演博魯曼德（Marzieh Boroumand）和著名登山家卡齊米（Parvaneh Kazemi）也公開批評當局以自己拍片來宣傳，其中前者在Instagram指控當局壓迫兒童和青年人，不會容許有人為自身利益利用他的文化標記。

曾征服全球最高峰珠穆朗瑪峰的卡齊米也在Instagram表態，對自己的相片出現在廣告感憤怒。已故女星魯斯塔（Homa Rousta）的兒子也對亡母的相片被利用表示「羞愧」。路透社報道，部分相片看來是來自墓碑上的遺照。

革命衛隊在廣告牌展示不足24小時後收起廣告，之後放回使用同樣口號的廣告牌，但上面的照片被全部移除。

國際特赦組織上周五表示，在今次示威潮中安全部隊殺死了最少144人，包括23名兒童。

（路透社）