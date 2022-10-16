炒人轉軚迴響差 卓慧思相位仍危

英媒：前財相料英揆僅能撐數周

《泰晤士報》昨天引述消息人士透露，關浩霆（Kwasi Kwarteng）認為卓慧思辭退他和扭轉預算並不能保其相位，認為這「只能爭取多數周時間」，「外界仍準備攻擊她」。

英國廣播公司（BBC）引述多名英國保守黨國會議員形容，上述兩事令他們「陷入沮喪和絕望」。該黨下議院議員布里德根（Andrew Bridgen）認為革退關浩霆不會加強對卓慧思的忠誠，形容保守黨國會議員的不滿情緒高漲。部分保守黨人視預算轉向是卓慧思向市場屈服，背棄競逐黨魁時的承諾。保守黨前下議院領袖夏偉林（William Hague）形容卓的相位「命懸一線」。BBC和《獨立報》等英媒亦指，國會預期一批保守黨高層最快將於本周逼請卓慧思下台。

研究顧問公司Savanta ComRes的最新民調顯示，71%英國民眾不認為卓慧思能挽回他們的信心，六成受訪者認為卓慧思與關浩霆同須為目前經濟狀况被追究責任，但認為卓是罪魁禍首的人比關多出18%。

最新民意亦顯示保守黨的支持度跌至只剩19%，而最大在野黨工黨的支持度則升至53%，領先保守黨34個百分點。工黨黨魁施紀賢等多個在野黨領袖均呼籲提前大選，但承認短期內趕卓慧思下台有困難，雖然他們最快可於本周在國會對卓提出不信任動議，但預期在保守黨控制下議院的現况下將難獲通過。

另一方面，部分保守黨政客雖想逼宮卓慧思，但同時因該黨支持度低迷，希望避免大選。

侯俊偉：卓慧思需時令英穩定

新任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）昨出席BBC電台節目表示，卓慧思上台僅不夠5星期，需要時間去推行眾多未來計劃，認為英國人目前希望穩定。他指卓慧思雖不許他在兩度大幅修訂「迷你預算」後，再作進一步修改，但稱在本月31日發表「中期預算案」前仍有可能調整減稅措施。YouGov最新民調指，僅14%受訪者認為侯俊偉能勝任財相一職。

（BBC/衛報/獨立報/泰晤士報/路透社）