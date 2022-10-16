台海緊張 日研沖繩建防空洞避難所

尋求2023財政年度撥369萬

報道稱，作為研究第一步，當局已尋求2023財政年度撥款7000萬日圓（約369萬港元）。報道引述日本內閣官房長官松野博一稱，將就技術、成本問題等進行廣泛分析。

政府將優先在沖繩最南端有逾10萬名居民的先島群島（Sakishima Islands）——包括距離台灣僅110公里的與那國島，以及石垣島興建避難所。整個沖繩縣目前僅有6處官方指定避難所，而且全部位於本島。當地多個島嶼亦缺乏可用作避難的地下設施，因此政府亦將考慮興建地面避難所。

今年7月，部分地區代表向沖繩縣政府請願，要求興建避難所。東京朝野國會議員亦在近日朝鮮多次試射導彈後加強呼籲。自民黨參議院幹事長世耕弘成上周二（11日）在記者會上表示，烏克蘭基輔等經驗顯示地下防空洞安全度較高。

可抵禦導彈攻擊和炸彈爆炸一至兩小時的建築獲日本政府指定為臨時避難中心，2021年4月的官方數據顯示，當時日本全國有51994處相關場所，但僅1278處位於地底，而10%官方指定的地下避難所位於東京，意味其他地方的避難所傾向疏落，以本月4日受朝鮮導彈威脅的青森縣和北海道為例，就分別僅有8處和16處地底避難所。此外，日本的避難所沒有清晰的抗爆標準，地底防空洞位置深度亦不一。

日本防衛大學校國際交流中心主管宮坂直史稱，日本政府2020年開始才注意到戰時避難所問題，指關鍵不在於興建場所，更重要的是定期進行演練，確保緊急事態期間通信暢順。

（日經亞洲）