歐美謀審慎計劃 防俄用核引慌亂

儘管外界目前仍認為核戰危機極不可能發生，普京只是試圖在西方挑起恐懼和不確定性，減少和限制美國或北約在烏戰的角色。不過有消息人士向英國《衛報》透露，多國官員已在檢討核危機升級下提供緊急援助的計劃，以及重新評估可能觸發的群眾恐慌。各國正在制訂一系列應付可能情况的「審慎計劃」，包括防範恐慌搶購囤積、民眾逃難措施。

多國政府早在冷戰年代恐防核戰情况，便實行學校演習和宣傳教育，指導人民怎樣面對；例如美國1950年代的「臥倒與掩護」（Duck and Cover）宣傳。不過當中不乏受抨擊內容。舉例說，核裁軍運動（CND）批評英國1970年代「保護與存活」（Protect and Survive）宣傳片使人誤以為，粉刷窗戶等無關痛癢的東西可讓人在核武襲擊中存活下去。

基輔提前發碘片 波蘭建立庫存

較為鄰近俄羅斯或戰場的國家則「另有準備」，烏克蘭首都基輔的市政府提前向民眾派發碘片，波蘭則建立免費提供碘片的庫存和準備派發點，芬蘭國內的碘片則被搶購一空。服食碘片有助身體減少吸收具放射性的碘同位素，變相減輕受核彈輻射的程度。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）