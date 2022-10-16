北約明起核軍演 恐與俄「打對台」 美料出動B-52模擬擲原子彈 俄或演練隱匿用核

北約上周五（14日）宣布，周一起至本月30日將在比利時、北海和英國進行「堅定正午」（Steadfast Noon）核威懾軍演。北約稱，其間將有14國多達60架軍機參與飛行演習，包括最新款戰機、能夠搭載核彈頭的戰機、遠從美國北達科他州飛至的美軍B-52長程轟炸機，但不會使用實彈。

北約稱例行演習 無關烏戰

比利時電視台VRT NWS上周四引述消息人士報道，「堅定正午」將在比利時演練如何把美國部署於該國東北部一空軍基地的核彈，從地庫安全運送及安裝於戰機，繼而起飛、空中加油、投擲目標的各個程序。

軍演目的是確保北約的核威懾力維持安全、可靠、有效，美國和北約均否認軍演是衝着最近俄國引起的緊張局勢或任何當前的世界大事。他們表示北約十多年來都在這期間軍演，今年的軍演計劃亦早在俄軍侵烏前擬定，大部分演習位置將在距離俄羅斯逾1000公里外進行。北約秘書長斯托爾滕貝格表示，雖然國際局勢緊張，但若然為了烏戰而取消軍演，會釋出「非常錯誤的信號」，因為北約軍事實力是防止局勢升級的「最佳辦法」。

路透社引述一名不願透露姓名的美國國防官員稱，俄羅斯的核武軍演「雷霆」（Grom）預計將與北約的演習大致在相同時間進行。「雷霆」是俄羅斯最大型的戰略核武部隊軍演，通常在10月進行（去年因疫情暫停），測試載核能力的轟炸機、潛艇和導彈。俄國國防部未有宣布演習日期，但上周四表示軍演將有逾3000名官兵、約300輛軍車參與，將演練怎樣隱藏亞爾斯（Yars）彈道導彈系統、避開空中偵察和在地面遭受攻擊等。

西方憂莫斯科借軍演掩飾用核

西方迄今雖未見普京有發動核攻擊迹象，但在烏克蘭上月成功反攻收復失地後，莫斯科的用核言論愈趨激進。俄羅斯數周前吞併烏東和烏南佔領區，普京更暗示威脅用核武捍衛俄方「領土」。一些西方官員擔心莫斯科可能借今次軍演做掩飾。有不具名西方官員對路透社說：「我們確實面臨額外挑戰，要真正確保我們看到的行動、正在發生的事，真的是演習而非別的。」但該官員對西方的區分能力表示有「高度信心」。北約官員表示將密切監視俄羅斯的核武演習，探查俄方的核態勢或任何核武庫存異動。

西方官員預計俄國今次軍演將測試克宮控制核武部隊、發出指令，及供部隊自身回應該指令的能力。俄國又將公開軍演的各方面，並附以新的核威脅言論，藉以摒除對莫斯科的威脅。白宮國家安全委員會發言人柯比表示，俄羅斯會試射實彈導彈，在近期事件下或會利用演習「投射本領」。

奧斯汀稱未可改美核態勢

美國防長奧斯汀上周四（13日）在布魯塞爾會晤北約核計劃組後表示，他看不到有何會引致美國核態勢改變的「迹象和警告」。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利同日稱，普京說俄羅斯不是虛張聲勢，但支持烏克蘭的歐盟、美國和北約等也不是在虛張聲勢，警告如果俄方對烏發動任何核攻擊都會導致對俄軍「毁滅性」的反擊。

（路透社/中央社/彭博社）

（俄軍侵烏）