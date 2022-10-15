土耳其新法傳假新聞可囚3年 被質疑箝制言論

土耳其政府為了打擊「社交平台的假新聞、不實資訊、挑釁及私刑」，埃爾多安所屬的正義與發展黨（AKP）及右翼盟友民族行動黨（MHP）提出「不實資訊法案」。「不實資訊法案」包含40項條款修訂，目的在將社交平台傳播「錯誤訊息」的行為定罪。根據法案，檢察官將尋找「蓄意」企圖散播「誤導性資訊」以製造恐懼或危害「安全、公共秩序及國家整體健全」的證據，社交平台或網站亦要交出涉事者的個人資料。一旦定罪，記者將被剝奪記者證，匿名用戶或組織成員發布「誤導性資訊」的話，刑期會再加一半。

反對派議員投票敲手機抗議

法案在兩黨掌控國會多數下於周四通過，待修訂投票通過及總統簽署生效。最大反對黨共和人民黨（CHP）有議員在投票前用錘子敲打手機抗議，意思是法案若獲通過，手機也不再有用。

土耳其自由派傳媒Ahval指出，「不實資訊法案」用語模糊及標準不明，政府有可能濫用。歐盟委員會諮詢機構威尼斯委員會（Venice Commission）上周指出，法案干涉言論自由，還會造成寒蟬效應及加強自我審查等不利影響。

（路透社/法新社/衛報/中央社）