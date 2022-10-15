國會騷亂案特朗普被傳召 升級兩黨對立

料特朗普打官司拖延避作供

前日為特別調查委員會在下月中期選舉前最後一次聽證會，未來數周內會就調查發現發表報告。委員會成員用了兩個多小時發言、展示文件等，說明特朗普計劃拒絕承認大選結果，亦未有阻止數以千計支持者衝擊國會等。會上播放片段，顯示2020年大選前多日，特朗普的好友兼政治幕僚斯通（Roger Stone）向紀錄片攝製隊稱，特朗普應不論結果如何都宣布勝選，斯通亦似乎準備會有暴力事件。不過，斯通同日向彭博社回應稱任何關於他事前得悉、參與或縱容騷亂的說法均是不實。會上亦播放騷亂當日議會內的片段，顯示議長佩洛西打電話求救。委員會又提出來自特勤局和情報機構人員的證據，指早在發生騷亂當日前就預計親特朗普集會有暴力事件。

聽證會結束前，由7名民主黨人和2名共和黨人組成的委員會，投票一致通過傳召特朗普作證。委員會主席、民主黨眾議員湯普森（Bennie Thompson）稱特朗普必須為事件負責；共和黨籍副主席、前副總統切尼女兒利茲（Liz Cheney）亦表示，規定國會山莊騷亂核心人物作證，是委員會其一關鍵任務。傳召令預計數日內發出，並會給予特朗普遵守傳召令的限期。

特朗普隨後在他創立的社交平台Truth Social貼文，質疑委員會為何不在數月前要求他作證，要待到最後一次聽證會的最後一刻才提出。他又批評特別調查委員會「徹底失敗」，指它只會進一步分裂國家。

共和黨倘奪眾院將結束調查

特朗普如果拒絕傳召，眾議院全院會投票決定他是否藐視國會，投票結果轉交司法部後，後者可提出起訴，若罪成理論上可被判囚最少30天。他的前首席策略師班農就因拒絕作證，早前被裁定藐視國會罪成，下周判刑。不過，眾議院的控制權或在中期選舉結束後落入共和黨手中，共和黨表明屆時會結束調查，外界估計特朗普將會透過打官司採取拖延策略，避免上聽證會。

（法新社/CNBC/彭博社/中央社）