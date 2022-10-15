迷你預算闖禍 卓慧思炒財相救亡 侯俊偉接替關浩霆 維持加企業稅二度轉軚

關浩霆（Kwasi Kwarteng）原先身處美國華盛頓，出席一系列金融會議，但他周五提前飛返倫敦會見卓慧思。與此同時，首相府傳出卓慧思準備召開記者會，但關浩霆不會同場，令他被炒的傳聞甚囂塵上。最終他下午在Twitter公開辭職信，明言是卓慧思要求自己請辭，又表明當初接受委任時「便清楚知道所面對的情况異常嚴峻」，到上月23日發表迷你預算後，「經濟環境出急劇變化」。

關浩霆：維持現狀不是出路

在辭職信中，關浩霆指與卓慧思是多年同事及朋友，祝賀她未來經濟計劃一切順利，但強調自己多次重申英國已長期陷入低增長及高稅率困境，「維持現狀顯然不是出路」，如要成功仍須改變這狀况。卓慧思則發信稱關浩霆「為國家利益自己選擇辭職」，感謝他此前付出。

卓慧思其後公布由內閣經驗豐富的侯俊偉（Jeremy Hunt）接任，同時宣布內閣辦公室事務部長兼財政部主計長晏嘉華（Edward Argar）與財政部首席秘書（相當於副財相）范翹思（Chris Philip）的職位對調。

關浩霆被視為卓慧思的心腹親信，其被炒進一步加深卓慧思的管治威信危機。這次風波的導火線是關浩霆上月23日公布的「迷你預算」，主旨為總值450億英鎊的大規模減稅，但因解釋不到如何彌補減稅損失，令市場憂慮英國財政穩健，觸發債息急升和英鎊匯率暴跌。

卓慧思認原方案激進超市場預期

迷你預算中最受爭議的一環，是將年收入15萬英鎊（約132萬港元）以上的最高稅階入息稅率由45%調減至40%，被指加劇貧富懸殊。在市場、政界和輿論圍攻下，關浩霆本月3日終撤回措施。

卓慧思同日稍後時間舉行記者，公布迷你預算的第二次「轉軚」。她坦承當初發布的迷你預算「較市場預期激進」，須對採取行動「向市場保證財政穩健」，故決定重新採用前任約翰遜政府調高企業稅（由19%升至25%）的計劃，預期這將為庫房進賬180億英鎊（約1582億港元）。

工黨黨魁施紀賢稱，辭退關浩霆不足以「彌補對唐寧街（首相府）的損失」，指需要更換整個政府。蘇格蘭首席部長施雅晴呼籲卓慧思辭職和提前大選。保守黨內部對卓慧思的「炒人」決定和記者會表現深感不滿，一方面質疑關浩霆為何要因推動首相的政策罷官，另一方面質疑她不懂變通，明言看不出她可以如何保住相位。

（BBC/衛報/路透社/法新社）