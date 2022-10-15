俄佔赫爾松疏散居民 州長求助莫斯科

俄佔赫爾松州首長沙爾多（Vladimir Saldo）稱，當地主要城市近日每天都遭烏軍轟炸，構成嚴重損毀，呼籲該州俄吞併區的居民撤往俄羅斯本土或克里米亞。他請求莫斯科協助統籌疏散，強調「俄羅斯不會拋棄其民眾」。

俄羅斯副總理胡斯努林答應協助赫爾松州民眾撤往該國其他地區，並提供免費住宿和一切所需物資。俄羅斯羅斯托夫州州長戈盧貝夫表示，首批赫爾松州撤離民眾會於周五抵達當地。

烏克蘭否認針對民眾攻擊。基輔周四稱過去一個月已收復赫爾松州75個定居點。英國廣播公司（BBC）稱烏軍已取回赫爾松州西北部分地區，逼近首府赫爾松市。

普京不後悔侵烏 「一切都正確」

俄羅斯總統普京昨在訪問哈薩克期間被問到會否對侵烏後悔，他表明「不會」，「今天的發展雖然不愉快，（但如果俄軍2月無出兵），我們的局面將一如往日，情况只有更壞，故我們所做的一切都正確」。他補充指，俄軍動員會在兩周內結束，沒有計劃額外動員。他又宣稱俄方無意摧毁烏克蘭，不打算對烏克蘭再次發動大規模攻勢。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）