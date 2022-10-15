朝戰機射導彈炮擊示威 韓5年來首施單邊制裁

綜合韓國聯合參謀本部所述，朝鮮首先在周四晚上10時半至周五凌晨零時20分，派出十多架軍機往南飛越韓軍自訂的「戰術行動線」（TAL，界線是在朝鮮境內，距38線20公里至50公里，是韓軍可以及時迎擊挑釁的無形限界），是接近10年來首次，促使韓方出動F-35A等戰機回應。

朝方軍機一度分別飛至西部內陸飛行禁飛區北方5公里、東部內陸地區飛行禁飛區北方7公里、西海地區北方分界線以北12公里。

朝涉炮擊海上分界線緩衝區

到周五凌晨1時許和凌晨3時前後，朝鮮又在黃海道和在朝屬江原道向黃海（韓、朝稱西海）各發炮130多枚和40多枚，其間在凌晨1時49分，朝方從平壤順安一帶向日本海（韓、朝稱東海）發射一枚短程導彈。其飛行距離逾700公里，最高飛行高度50餘千米，時速約為6馬赫。同時下午5時後至7時，朝方再在兩個道各發炮180多枚和210餘枚。不計導彈，所有炮彈均落在「北方分界線」（NLL）附近的朝方海域緩衝區。

韓國政府昨指摘朝鮮違反2018年《九一九軍事協議》，決定實施五年來首次的單邊制裁，制裁涉及朝鮮研發核子、導彈和回避制裁的15人和16家單位。上榜者皆在聯合國安理會制裁名單內，例如第二自然科學院駐瀋陽總經理姜鐵學等，其共通點是曾參與朝鮮大殺傷力武器和導彈項目融資、引進相關物資的工作。

韓研增互聯網出口海運制裁

韓國上次制裁朝鮮是2017年12月，回應朝鮮試射「火星-15」洲際導彈。制裁規定韓國企業或人士在未經許可下不得跟上榜者有金融或外匯交易，否則可被囚3年及罰款3億韓圜（164萬港元）。然而，韓朝交易早在2010年已全面停止，以上制裁僅偏重象徵意義。韓國政府昨表明，正研究增加互聯網、出口管制、海運或範疇的制裁，外交部負責人也在檢討多樣化的制裁名單和範疇。

朝軍方：韓軍炮擊挑釁在先

朝鮮人民軍總參謀部發言人昨發聲明，指摘韓國軍方先在周四朝鮮第五軍前方地區進行了長逾10個小時炮擊挑釁，對韓軍的鹵莽軍事行動「發出嚴正警告」。

中國外交部發言人毛寧回應事件提問，強調「各方應正視半島形勢久陷僵局的癥結，堅持政治解決方向，防止事態輪番升級，努力為重啟有意義的對話創造條件」。

（朝中社/韓聯社/京鄉新聞）