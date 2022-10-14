伊朗頭巾抗爭未息 示威者送精神改造

伊朗西部城市伊斯法罕（Isfahan）、北部城市卡拉季（Karaj）及阿米尼家鄉、庫爾德斯坦省城市薩蓋茲（Saqez）前日有民眾示威，法新社引述人權組織公開的片段顯示有槍聲打斷示威者的口號。另有片段顯示首都德黑蘭有示威者堵塞道路，律師協會外有民眾示威，當局用催淚氣體驅散。警察局長阿什塔里（Hossein Ashtari）向國營電視台稱，有「跟國外反對派團體有聯繫的人」扮成警察向人群開槍；他沒交代事發地點及時間，但指部分人被捕。

警察局長指有人冒警開槍

伊朗當局鎮壓示威期間有多人被捕、受傷甚至死亡，被捕者包括學生。人權組織指最少28名兒童死亡，數以百計示威者被拘留，大多被囚在成年監獄。聯合國兒童基金會（UNICEF）周二發聲明非常關注有報道指在伊朗持續的示威中有兒童和青少年被殺、受傷和被捕的情况。

教育部長努里（Yousef Nouri）接受伊朗獨立改革派報章《東方報》（Shargh）訪問，確認有部分示威學生被拘留及送到精神健康機構，藉此改造和再教育學生，防止反社會行為：「這些學生有可能變成反社會人士，我們想改造他們。」他指學生經改造後可重返校園。他未有透露被拘留學生實際人數，僅表示不多。

政治精英階層看法分歧

伊朗政治精英階層對今次示威的看法有分歧。司法總監埃杰（Gholam-hossein Mohseni Ejei）周二稱已指示法官避免對騷亂主要人士表現不必要的同情，要作嚴厲裁決，並區分開罪責較輕的人。至於保守派重量級人物、前國會議長阿里．拉里賈尼（Ali Larijani）日前接受伊朗傳媒訪問，警告執行社會習俗走極端，會引起極端反應，認為鼓勵女性戴頭巾的重任不應交予警方和親政府的巴斯基民兵（Basij）。

（CNN/衛報/路透社/法新社）