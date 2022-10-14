聯國大比數通過譴責俄吞烏4區 中印棄權

澤連斯基：世界已表明立場

俄羅斯上月在烏東盧甘斯克州與頓涅茨克州親俄分離分子控制地區，以及南部赫爾松州和扎波羅熱州俄軍佔領區舉行入俄公投，儘管俄聲稱公投結果顯示大多數民眾贊成入俄，但西方斥這是假公投。聯大周三以143票贊成、5票反對、35票棄權通過譴責俄吞併4區，雖然決議僅具象徵意義，卻是自烏戰以來聯大反對俄侵烏票數最多，較3月同意譴責俄侵烏時多兩票。今次投反對票除了俄羅斯，還有白俄羅斯、尼加拉瓜、朝鮮及敘利亞，包括中印及19個非洲國家共35國投棄權票。中國駐聯合國副大使耿爽表示，聯大應推動緩和局勢和恢復對話，認為周三決議無助實現這目標。

美國總統拜登則表示，投票結果顯示世界向俄羅斯發出明確信息，即它「不能把一個主權國家從地圖上抹去」。烏克蘭總統澤連斯基感謝投下贊成票的國家，稱世界已表明立場，俄羅斯吞併的企圖是無效，永不會獲自由國家承認。

（衛報/BBC）