俄自殺式無人機襲基輔 炸基建民居

英加法荷允供防空武器

繼美國及德國先後表示分別提供NASAMS及IRIS-T SLM防空系統給烏克蘭後，英國昨宣布未來數周會供烏先進的中程空對空導彈（AMRAAM），可與美國提供的NASAMS一起使用，亦會給予數百架無人機支援烏克蘭蒐集情報及後勤能力，亦再提供18具榴彈炮。防相華禮仕稱，俄軍近日無差別攻擊烏克蘭民居，因此必須進一步支援該國自衛。法國總統馬克龍表示，未來幾周將供烏防空系統和雷達，但未具體說明系統類型，但指出這些系統「主要功能是保護平民免於無人機攻擊」。荷蘭將提供價值1500萬歐元的防空導彈，加拿大承諾提供逾4700萬加元的軍援，包括衛星通訊及無人機鏡頭。

烏克蘭總統澤連斯基敦促西方國家協助該國建立「防空盾」，他周三發表視像講話稱，「俄羅斯的恐怖行徑愈是大膽殘酷，世界就愈明白協助烏克蘭防衛空域，是當今歐洲最重要的人道主義任務之一」。不過《金融時報》引述西方官員稱，他們認同烏克蘭需要更防空系統，但快速採購是一項挑戰，因西方也面對產能不足和庫存緊張。

烏克蘭官員昨表示，俄軍導彈攻擊40多個城鎮，基輔州長庫列巴稱，俄軍使用伊朗製自殺式無人機襲擊基輔州，初步無人傷亡，呼籲民眾留在避難所。南部港口城市尼古拉耶夫（Mykolaiv）昨亦遭大規模轟炸，市長稱一棟5層高住宅大樓被擊中，上面兩層全毁，最少7人失蹤。

（BBC/路透社）

（俄軍侵烏）