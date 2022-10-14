美國安戰略抗華制俄 京斥渲染衝突 指俄威脅和平 唯中國有意有力改國際秩序

拜登政府的《國家安全戰略》形容中國是「唯一有意圖，且在經濟、外交、軍事及科技力量逐漸增加下，有能力重塑國際秩序」的國家。美國對中國的戰略將包含3方面：1）加強美國競爭力、創新、抗壓力、民主等國內力量；2）協調與美國盟友和伙伴的努力、就共同因素以共同目的採取行動，以上兩點對在科技、經濟、政治、軍事、情報，以至全球治理等領域的競爭中勝過中國至關重要；3）負責任地與中國競爭以捍衛美國利益及建設未來視野，指與中國競爭重點將落在印太地區，但亦逐漸遍佈全球。《戰略》指出與中國的競爭及其他範疇未來十年將是關鍵，美國現時站於「歷史轉捩點」，所作選擇將決定在未來長期競爭中的位置。

《戰略》指出，美國在協助印太地區等盟友伙伴對抗中國脅迫時，會顧及和支援對方的經濟和發展需要。美國與盟友將以共同目的就「不可信的數碼建設、強制勞動和非法捕魚」採取行動。美國將優先投資建設具作戰能力的軍隊，以協助保護印太盟友。

稱就打壓疆港問責 支持台灣自衛

《戰略》亦稱，會就「新疆種族滅絕和反人道罪行，瓦解香港自治和自由等濫權」行為，向北京問責；在台海問題方面，《戰略》一方面重申不支持台灣獨立和致力於「一個中國」政策，同時反對任何單方面改變現狀，指美國將支持台灣自衛，以及就對抗針對台灣動武和脅迫保留應對空間。

不過文件亦稱美國需要在氣候變化和全球公共衛生等方面與中國合作，兩國仍有和平共存的可能。

白宮國安顧問：打破外交國內政策

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）周三介紹該文件時，指「地緣政治競爭」與「共同跨國威脅」這兩大戰略挑戰息息相關，表示美國「已打破外交與國內政策的分界線」，以促進國內工業與創新的長足投資來作應對。

美國1986年的「防務重組法案」雖訂明每屆政府要制定年度安全戰略文件，作為指引供自己、盟友和競爭對手參考，但甚少政府遵循規定，奧巴馬在2009年至2016年兩屆任期各發布了一份，其後特朗普政府在2017年發布了唯一一份。拜登上述《國家安全戰略》於去年12月已着手草擬，原定今年初發布，但因俄軍侵烏而押後。

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會上回應事件，呼籲美方應以行動落實拜登今年3月與中國國家主席習近平會談時提出的「四不一無意」（美國不尋求與中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨，無意與中國發生衝突）表態，與中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

（美國白宮網站/華盛頓郵報/紐約時報/華爾街日報/金融時報）