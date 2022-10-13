輝瑞認沒做阻傳播測試 反疫苗議員轟醜聞

代表輝瑞行政總裁布拉（Albert Bourla）出席聽證會的輝瑞國際已開發市場總監斯莫爾（Janine Small），被來自荷蘭、反疫苗的歐洲議會議員羅斯（Rob Roos）問到輝瑞將其新冠疫苗推出市面前，是否測試過疫苗能否防止病毒傳播，斯莫爾回答說沒有，說公司必須「以科學速度行動，以了解市場情况，因此做每件事都要冒險」。

羅斯將斯莫爾的回應上載到Twitter，指對方的答案令人憤慨，「全球數以百萬計的人因為『為他人着想』的錯誤觀念，而覺得有必要接種疫苗，結果那是卑劣的謊言。這必須揭穿。」他說「斯莫爾的證辭令實施強制接種疫苗和疫苗通行證的基礎蕩然無存」，指這些措施「導致大量制度歧視，許多人因此失去進入社會重要部分的權利」。

專家指疫苗針對症狀可減重症

有傳染病專家認為，接種疫苗後仍可能播毒，因為疫苗針對的是症狀，注射疫苗後感染新冠，自己不出現症狀但同樣可把病毒傳給別人。澳洲等國的衛生官員則說，疫苗縱不能完全防止傳播病毒，但接種後可減重症風險。

BioNTech-輝瑞2020年12月31日獲世衛組織緊急使用授權，世衛專家小組認同該疫苗對新冠病毒的免疫效力為95%。但當時世衛同時指出，沒數據或證據顯示該疫苗是否能阻隔病毒傳播或散發。

（news.com.au/BBC）

（新冠疫情）