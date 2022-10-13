料中國短期不通關 泰轉攻歐美長線客

泰國現已取消所有新冠防疫限制，並從本月1日至明年3月延長免簽證遊客逗留期限至45日，期望這些措施能吸引遊客逗留更久。旅遊局（TAT）局長育塔薩（Yuthasak Supasorn）在記者會上說：「我們要將焦點更集中在質素上，即是那些可以經常到訪或會到訪後逗留較長時間的人。」TAT希望旅客明年逗留時間會增加最少20%，令他們每次到訪的支出能上升約30%。

推休閒遊 爭印度中東避暑客

育塔薩直言相信中國在明年1月底前恢復對外通關的機會很微，稱「難以等待」，因此加強與日本、韓國等周邊亞洲國家合作，盼吸引更多這些國家的年輕及女性遊客到泰國作休閒旅遊。當局此前亦大力推廣印度和中東遊客於夏天到泰國「避暑」，以取代來自中國的「豪客」。今年已經有逾50萬人次印度人到訪，僅次於鄰國馬來西亞的63.4萬人次。

當局期望今年在沒有中國遊客的情况下，迎來1000萬人次遊客和6000億泰銖（約1235億港元）旅遊收益，雖然這遠比2019年新冠疫情前的4000萬人次遊客及3萬億泰銖（約6179億港元）高峰紀錄為低，但育塔薩指出，泰國受惠於全面放寬防疫措施，自5月起每月有約100萬名遊客訪泰，已經令經濟比其他仰賴旅遊業的鄰國復蘇得快。

受惠放寬 每月遊客約百萬

育塔薩說，假如中國在短期內對外通關，TAT預測今年訪泰遊客數目可升至1200萬。

（日經亞洲）

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