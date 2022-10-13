料中國短期不通關 泰轉攻歐美長線客

【明報專訊】泰國預期中國因新冠疫情短期內不會通關，旅遊局周二（11日）表示其旅遊業發展策略正轉攻歐美等長線客源，並趁北半球寒冬將至及家庭能源開支大增下將泰國塑造成全天候旅途地點，吸引這些遊客到訪「避寒」。
泰國現已取消所有新冠防疫限制，並從本月1日至明年3月延長免簽證遊客逗留期限至45日，期望這些措施能吸引遊客逗留更久。旅遊局（TAT）局長育塔薩（Yuthasak Supasorn）在記者會上說：「我們要將焦點更集中在質素上，即是那些可以經常到訪或會到訪後逗留較長時間的人。」TAT希望旅客明年逗留時間會增加最少20%，令他們每次到訪的支出能上升約30%。
推休閒遊 爭印度中東避暑客
育塔薩直言相信中國在明年1月底前恢復對外通關的機會很微，稱「難以等待」，因此加強與日本、韓國等周邊亞洲國家合作，盼吸引更多這些國家的年輕及女性遊客到泰國作休閒旅遊。當局此前亦大力推廣印度和中東遊客於夏天到泰國「避暑」，以取代來自中國的「豪客」。今年已經有逾50萬人次印度人到訪，僅次於鄰國馬來西亞的63.4萬人次。
當局期望今年在沒有中國遊客的情况下，迎來1000萬人次遊客和6000億泰銖（約1235億港元）旅遊收益，雖然這遠比2019年新冠疫情前的4000萬人次遊客及3萬億泰銖（約6179億港元）高峰紀錄為低，但育塔薩指出，泰國受惠於全面放寬防疫措施，自5月起每月有約100萬名遊客訪泰，已經令經濟比其他仰賴旅遊業的鄰國復蘇得快。
受惠放寬 每月遊客約百萬
育塔薩說，假如中國在短期內對外通關，TAT預測今年訪泰遊客數目可升至1200萬。