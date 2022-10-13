岸田文雄稱檢討國家防衛力 應對中俄朝

《金融時報》指出，岸田原是鴿派外交官，但在日益敵對的中國、俄羅斯和朝鮮政權包圍下，他只能重塑日本的防務體系。岸田說：「我們需要徹底檢視日本的防衛能力是否足夠。我們會作好充分準備回應東亞任何可能發生的情况，以保障我國人民的生命和生計。」

岸田政府將於今年底前修改《國家安全保障戰略》等安保相關3份文件，又計劃大增國防預算，並正考慮發展「對敵基地攻擊能力」，以及研發射程逾1000公里、可覆蓋中國、朝鮮領土的巡航導彈。

朝鮮上周試射導彈飛越日本領空，加上俄軍侵烏後俄日陷低谷，亦令日本關注中國大陸武力攻打台灣的可能。岸田在專訪中拒評論一旦中國大陸武力攻台日本如何回應，但指日本對俄軍侵烏回應，可能是日本回應印太地區衝突樣板，「我認為亞洲安全與歐洲安全密不可分。我們與七國集團（G7）及許多其他國家對俄實施嚴厲制裁，並繼續支持烏克蘭。我希望那樣的回應能向東亞發出明確信息，尤其是中國」。

美中分歧雖日深，但日企在中國有龐大投資，中國亦是日本最大貿易伙伴，岸田坦言與北京打交道是重大挑戰，「與中國維持何等距離是重要但棘手的議題」。

（金融時報）