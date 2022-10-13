衛報：英外交轉鷹 卓慧思列中國為「威脅」

爭黨友支持穩相位

英國前首相約翰遜（Boris Johnson）執政時期，英國將中國歸類為「體制競爭者」（systemic competitor），但新任首相卓慧思（Liz Truss，圖）希望對北京採取更鷹派的立場，為她岌岌可危的相位爭取黨友支持。

將中國定位成「威脅」，將使英國對中國的立場趨近其對俄羅斯的立場。目前，俄羅斯被倫敦列為「最嚴重威脅」。

《衛報》引述消息人士指出，原本英國政府打算在年底完成相關政策調整，但在上周末英國教育部表態支持孔子學院，而英國政府迫使其放棄原本的立場後，現在英國政府開始對中國實行戰略審查。一名英國政府內部人士向《衛報》透露，英國政府可能在數天內調整對中國立場。

具影響力的保守黨後座議員周二（11日）對這一預期舉措表示歡迎。正在競選外交事務專責委員會主席施志安（Iain Duncan Smith）向《衛報》表示，英國政府早該加強其對中國政策。施志安說：「現在是我們停止胡鬧，承認中國對我們的生活方式構成威脅的時候了，現在是我們以對待俄羅斯的方式對待他們的時候了。」

（衛報）