中東成美外交缺口 油組奪石油定價權

《金融時報》報道指出，油組成員國憂慮西方他日同樣會以價格上限措施對付它們，令國際石油市場的控制權重新落入富裕消費者手中。美國投資銀行摩根大通（JP Morgan）分析員表示，油組與盟友的減產決定「是生產者聯盟傳遞信號，反對消費者聯盟任何壓低油價的嘗試」。

報道稱，油組官員指控美國拜登政府首先拉開能源戰幔，鼓吹「從石油轉型」及邁向潔淨能源新時代，同時向油組施壓要求維持低油價。在油組眼中，拜登政府去年決定釋放戰略石油儲備以平抑油價，已代表美國開始干預他們的市場，令油組感到困擾。阿聯酋政治學者阿卜杜拉（Abdulkhaleq Abdulla）表示，此刻所有人都需要沙特、阿聯酋等海灣國家的石油，指「華盛頓的某些人顯然不明白一個新的海灣地區已不用聽他們的號令」。

不欲莫斯科失利 「硬食」美中東政策

美國喬治梅森大學政府與政治教授卡茨（Mark N. Katz）日前在《國會山莊報》撰文指出，沙特、阿聯酋等美國的長期盟友在石油減產問題上也挺俄，因海灣阿拉伯國家不希望俄羅斯打輸烏克蘭戰爭，憂慮美國、伊朗和土耳其將利用俄羅斯失勢的機會，侵害它們的利益。他指出，莫斯科勢力在蘇聯倒台和冷戰結束後一度撤出中東，令海灣阿拉伯國家多年來仰美鼻息，「硬食」美國的中東政策。不過，莫斯科2015年起重返中東後，這些國家多了一個合作選擇，可避免滿足美國提出的民主和人權訴求。

（金融時報/國會山莊報）

（俄軍侵烏）