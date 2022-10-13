油組國向俄靠攏 拜登審視美沙關係 減產打亂削俄收入部署 美中期選前油價升勢難遏

OPEC+不理白宮反對減產，對拜登來說是雙重打擊，不但破壞他試圖透過降低油價削減俄羅斯的收入，也可能導致在中期選舉前幾周國內汽油價格飈升，影響選情。拜登周二接受美國有線新聞網絡（CNN）專訪時說：「我不打算說我會考慮什麼及我有什麼想法，但會有後果。當眾議院和參議院（在中期選舉後）回來時，他們（沙特）與俄羅斯的所作所將會有一些後果。」同日較早時， 白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，拜登認為美國應重新審視與沙特的雙邊關係，看看是否符合美國的國家安全利益，稱今次重新審視是考慮到OPEC最近的決定，並說拜登會與國會合作，「思考未來（與沙特）的關係應是怎樣」。

官員倡凍結利雅得軍售

有美國專家指出，白宮重新評估美沙關係，是來自民主黨巨大壓力。國會不少民主黨人視沙特決定減產背叛了兩國長期以來的戰略及經濟關係。美國參議院外交關係委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）周一呼籲政府懲罰沙特，包括凍結對利雅得軍售及安全合作。他批評沙特王儲穆罕默德透過OPEC+支持俄羅斯發動的戰爭，強調在俄烏戰爭中沒有「同時站在兩邊」的空間，「我不會就與利雅得的任何合作開綠燈，直至沙特重新評估其對烏戰的立場」。部分議員要求美國從沙特撤走軍隊和軍備，參議院兩黨領袖亦正支持一項法案，可允許司法部起訴沙特及其他OPEC國家合謀定價。

外界普遍認為OPEC+決定大幅減產，如同在外交上摑美國一巴，尤其拜登7月曾到沙特與穆罕默德會談「求油」。沙特已為減產辯護，稱OPEC+首要任務是「維持一個可持續的石油市場」。沙特外長費薩爾周二表示，與美國關係仍牢固，稱OPEC+的決定「純粹是經濟上的考量，並獲得成員國一致同意」。

美官員致電游說 沙特拒押後減產

不過，《華爾街日報》周二引述知情人士報道，OPEC+宣布減產前幾天，美國官員曾致電沙特和其他海灣產油大國的官員，呼籲將減產決定押後一個月，但被拒絕。知情人士稱，美國官員警告沙特領導人，減產將被視為利雅得在烏戰中明確選擇與俄站在一起。沙特官員拒絕有關要求，認為這是拜登政府為避免在中期選舉前出現壞消息所作的政治博弈。《紐約時報》則報道，沙特堅持減產，因認為油價可能跌到危險的低點。拜登的顧問曾要求沙特官員再等一個月，直至OPEC+成員國11月3日再開會，看看市場是否真的如沙特所擔心般下挫。阿聯酋總統當時也派其國家安全顧問前往利雅得，促沙特謹慎行事，但沙特王儲穆罕默德拒絕。《華爾街日報》引述知情人士稱，科威特、伊朗及巴林私下反對減產，認為可能引發經濟衰退削弱對石油需求，但這些國家最後都同意減產，以保持OPEC+內部團結。

《華爾街日報》引述沙特政府內部人士報道，穆罕默德向顧問表示，他不願意為拜登政府作出太多犧牲，稱華府批評沙特在也門的戰爭，又試圖與伊朗達成利雅得反對的核協議。

阿聯酋總統訪俄 普京讚揚雙邊關係

除了沙特，阿聯酋也可能成為俄羅斯在中東的另一個外交突破缺口。普京周二在聖彼得堡會見到訪的阿聯酋總統穆罕默德‧本‧扎耶德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan），讚揚雙邊關係，又表示歡迎產油國減產的決定。

（華爾街日報/紐約時報/衛報）

（俄軍侵烏）