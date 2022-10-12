英私院涉剝削海外醫生 連續7天當更

BBC記者訪問了數名現時或曾在私院工作的海外醫生。來自尼日利亞的安奈克韋奇（Augustine Enekwechi）去年在西約克郡Nuffield Health列斯醫院工作，他表示，其工作時數極端，曾經要連續7天24小時候命（共168小時），其間不可離開醫院半步，在哪兒工作就像「身處監獄」。他憂慮隨時出錯，危及自己和病人。

在另一醫院工作的約翰遜（Femi Johnson）表示，他每天要大約工作14至16小時，並須連續一星期通宵候命。他說自己筋疲力竭，已超出人類極限，但當他提出請假時，就會被扣除工資。

事主九成非洲人 合約避英最高工時

負責招聘並安排這些醫生到私院工作的是私人公司NES Healthcare，當中很多來自尼日利亞。安奈克韋奇表示，當初獲聘時因太興奮而沒細看合約內容，原來條文指其工作並不受英國政府保護在職者避免工時過長的法例規限。按政府規定，醫生正常每周工作48小時，有必要時最多為72小時。

英國醫學會和醫生協會（Doctors' Association）亦向BBC提供一份188名醫生的問卷報告，他們大部分由NES Healthcare聘請，當中92%來自非洲。他們之中大部分都投訴工時過長，並被剋扣工資。醫生協會形容部分醫生「相當於在做奴隸」。

Nuffield Health列斯醫院否認長工時工作安排，指醫生有定時休息時間，每更之間有空檔，亦可在有需要時換更，強調最重視病人和員工的健康和福祉。

（BBC）