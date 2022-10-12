英情報官指華威脅世界 京：挑動對立損人害己

弗萊明（Jeremy Fleming）在英國國防智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）的年度安全講座中稱，中共欲通過影響世界的科技生態以獲取戰略優勢，形容目前情况是「滑動門時刻」（sliding door moment，指乍看無關緊要，卻可能改變往後事件發展的時刻）。

GCHQ主管促慎用中國科技基建

弗萊明警告各國勿貪圖短期利益而購買中國科技系統和基建，指中國領導層把各國視作「潛在的對手或潛在的客戶國，可實行威脅丶賄賂或脅迫」。弗萊明指中國試圖「控制市場，以及其影響範圍內的市場和中國公民」，也指北京通過出口科技來建立「從屬經濟體和政府」，令世界各國因為購買具有「隱藏成本」的中國科技而面臨「抵押未來」的風險。

中國正推展由人民銀行發行的數碼人民幣，但弗萊明警告，央行數碼貨幣容許中國監控公民及企業，將來亦可能令中國「可以規避部分目前對俄羅斯總統普京政權實施的一類國際制裁」。

他又指，中國發射「北斗」衛星導航系統，與美國全球衛星定位系統（GPS）匹敵，並強迫中國公民使用這一套系統。他說：「許多人認為，中國正在建立強大的反衛星能力，其原則是在發生衝突時不讓其他國家進入太空。亦有人擔心這項技術可能會被用來追蹤個人。」

中國外交部發言人毛寧昨在例行記者會上回應有關弗萊明演說的提問時，指那些說法毫無事實根據，稱中國發展科技是為了讓中國人民過上更加美好的生活，不針對誰，更不構成威脅，強調抱守「中國威脅論」、挑動對立對抗，既損人又害己。

（綜合報道）