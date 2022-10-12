牛津阿斯利康噴鼻新冠疫苗低效叫停

觸發免疫反應「弱和不穩定」

兩間機構在eBioMedicine發表研究報告。這項初步研究涉及42人，當中30人從未接種新冠疫苗，另外12人以噴鼻式疫苗作為加強劑。結果顯示，雖然疫苗在安全上沒有問題，但在觸發免疫反應上表現「弱和不穩定」，在噴射一或兩劑疫苗一個月後，只有一部分人有可偵測得到的系統性抗體，水平也較正式接種者低；很多接受一劑的測試者黏膜上都幾乎沒抗體，噴射兩劑後也只有數名測試者有黏膜抗體，但水平只比確診者高很少。研究人員的結論是，在目前方式下「沒有足夠理據去進一步研發」。

牛津詹納研究所（Jenner Institute）首席調查員道格拉斯（Sandy Douglas）說：「噴鼻劑（疫苗）在今次研究中表現不合我們期望。」但她指透過鼻子和肺部傳送疫苗仍有前途。

噴鼻式疫苗較打針更簡易，亦可望在病毒進入人體的位置即加以攔截。在最新研究結果欠理想下，相關科學家能將期望放在其他模式的疫苗，包括採用更複雜的傳送方式，例如使用呼吸機，讓疫苗成分能夠更深入肺部。

目前香港大學與內地共同研發的噴鼻式新冠疫苗已完成第3期臨牀試驗，將向內地申請批准使用。

（路透社/衛報）