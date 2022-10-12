烏被炸突顯空防弱點 德美加快「堵漏」 澤連斯基再求軍援 G7聲明：無限期援烏

俄軍周一發射83枚導彈，烏軍空防系統只能擊落其中43枚，有數十枚擊中基輔等多座城市，令一直緩慢向烏提供武器的歐美受壓。澤連斯基周一與美國總統拜登通電話後在Twitter表示：「防空是目前我們國防合作中的第一優先事項。」他昨在G7峰會發言，尋求西方加大援助，一方面要求取得防空系統以及遠程導彈，另一方面盼各國將俄羅斯列為支持恐怖主義國家。G7峰會昨日聲明指出，成員國斥責針對無辜平民的無差別攻擊構成戰爭罪行，又承諾「無論需時多久」都會繼續向烏克蘭提供財政、人道、軍事、外交和法律支援。

另外，美國駐北約大使史密斯昨表示，預料未來兩天召開的「烏克蘭防衛聯絡小組」（由北約成員國與盟友組成）會議，料將聚焦於向烏克蘭提供額外空防系統。

美系統數周內抵 德提前交貨一台填隙

美烏總統周一通話後，白宮亦發聲明稱拜登「承諾會繼續向烏克蘭提供自衛所需援助，包括先進防空系統」，但未提及系統細節。美國今年7月宣布向烏供應兩套中短程防空系統NASAMS，國防部官員周一向《華盛頓郵報》稱，一旦NASAMS準備就緒及完成訓練，應可在數周內送抵烏克蘭，但另外6套可能需時數年採購及交付。NASAMS射程約30至50公里，可攔截敵機、無人機和巡航導彈等目標。

澤連斯基周一亦與德國總理朔爾茨和法國總統馬克龍通電話，商討加強空防及其他軍援。德國國防部周一表示，承諾提前供應4套IRIS-T SLM系統中的第一套，料未來幾天運抵，早於原定的年底付運。IRIS-T SLM可攔截最高20公里、最遠40公里的導彈來襲。美國西北大學政治學系主任雷諾分析，柏林是為了幫助「填補空隙」，因預計美國11月底才能交付NASAMS。

西方和烏克蘭官員及軍事專家都認為，缺乏防空系統是基輔的主要弱點之一。《金融時報》指出，隨着俄軍周一轟炸烏克蘭各大城市，基輔必須作出選擇：部署本已匱乏的防空系統以保護平民，還是利用它推進反攻以收復失地。馬克龍周一承諾加強援烏。烏方對法軍SAMP/T及其他防空系統很感興趣，《世界報》指法方因自身庫存有限而對此猶豫。

自俄軍2月侵烏以來，烏克蘭已收到歐美盟友提供的一系列防空系統，從肩托式短程導彈到更遠程更精密的防空火箭炮都有，但始終缺乏單一的整體防空系統。俄軍增加使用伊朗製「沙赫德」（Shahed）無人機攻擊，亦是複雜問題；這款無人機便宜、體積相對較小，且可遠距離飛行，更可同一時間多架齊飛產生蜂群效應，難以使用防空系統截擊。

俄連炸兩天 烏暫停向歐盟輸電

烏克蘭能源部周一稱，由於國內能源設施遭俄軍炮擊，昨起暫停向歐盟出口電力，以保障自身能源系統穩定。烏克蘭自戰事開始後以歐盟為主要能源出口市場，能源部6月稱盼到年底透過向歐盟出口電力，獲得15億歐元收益。

俄軍周二繼續轟炸烏克蘭基建，中部第聶伯羅彼得羅夫斯克州的州長稱，當地有兩地區的能源設施遭俄導彈擊中，損毁嚴重，許多定居點都斷電。西部的利沃夫州的能源設施也遭俄軍攻擊，利沃夫市約三之分一地區停電，兩個地區斷水。

（華盛頓郵報/金融時報）

（俄軍侵烏）