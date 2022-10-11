特稿：疫下窮國童婚恐增 幼女育兒生活更難

天災人禍夾擊 嫁女減家庭壓力

孟加拉為全球第二大服裝出口國，受疫情、水災和俄軍侵烏等問題動搖民眾生計，令貧窮家庭更傾向把未成年女兒嫁出，藉此減輕家庭壓力。該國研究機構SANEM去年推算，該年有逾42%人口活在貧窮線下，貧窮人口較疫情前增加2400萬。另有當地組織指，疫情爆發後7個月有逾1萬宗通報童婚案例，近半兒童年僅10至15歲。

蕭美娟8月底到訪古里格拉姆縣（Kurigram），訪問了16歲女生海迪徹（Khadija），她11歲即被安排結婚，13歲誕女。她的丈夫任職送貨，收入不穩且要借貸，每月繳息10%。蕭美娟指海迪徹是其所訪問過童婚個案中婚齡最小的女生，憶述自己把糖果拿給海迪徹孩子時，留意到海迪徹也在看着，於是也跟其分享，她吃糖時展露的笑容就像小孩般天真無邪，「她本來也是一名兒童，但同時要照顧另一名兒童，這是很困難的事」。

培幼會今年1月推出為期4年的「女孩不是新娘」（CNB）計劃，透過組織女生及成年人，讓其了解女童權益和童婚問題，鼓勵女生主動改善性別不平等風氣。

明報記者 曾永昌