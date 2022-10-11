朝鮮演練戰術核武襲韓 官媒指親「指導」 金正恩：與敵無話可說

同期美航母偕日韓軍演

在美軍核動力航空母艦「列根」號戰鬥群參與美日韓大規模海軍演習之際，朝鮮近半個月同時進行了7次導彈試射，惟金正恩自9月9日出席建國節活動起未曾公開露面，引起關注。朝鮮官媒《勞動新聞》和朝中社昨報道，金正恩在9月25日至10月9日親往軍演現場指導，驗證戰爭威懾力與核反擊能力。

儲水池試射模擬載核導彈 韓專家稱首見

報道說，參與軍演的朝鮮部隊包括戰術核武運用部隊、前線遠程炮兵部隊和航空飛行隊。其一最受關注項目發生於9月25日凌晨，朝方在西北部一個儲水池發射模擬搭載戰術核彈頭的潛射彈道導彈——韓國軍事專家指做法前所未見，推測導彈是由「KN-23」改良的迷你潛射版本。朝方9月28日再模擬彈道導彈搭載戰術核彈頭，攻擊韓國戰區機場；10月4日則試射新型地對地中程導彈，飛越日本上空，4日後再首次出動150餘架各款戰機，進行大型空對空攻擊綜合訓練。

朝中社稱朝鮮核作戰部隊的演練「充分證明具備有效的實際作戰能力」，隨時隨地準備摧毁目標。金正恩道：「敵人一邊施加軍事威脅，一邊繼續奢談對話和協商，但我們與敵人沒什麼好談，也不覺得有此必要。」朝鮮上月已修例，確保能動用核武採取先發制人攻擊。

韓國總統尹錫悅的辦公室隨後表示，「準確確認朝鮮半島及東北亞的安全問題之嚴重性以作適當準備，是重要的」。日本首相岸田文雄則再次譴責朝鮮近期發射導彈，矢言依據聯合國安理會決議促使朝鮮完全棄核。

華盛頓智庫卡內基國際和平基金會高級研究員潘達等分析家表示，朝鮮在短程導彈搭載小型核彈頭，代表其核武部署和使用計劃轉向危險方向。平壤原只提及一款導彈具有戰術核武能力，但如今報道指多種系統無論新舊都具備這能力。未來核試或是鋪路開發出可供短程導彈搭載的較小型戰術核彈頭。

首爾的北韓大學院大學教授梁茂進分析認為，朝鮮會在中共二十大結束至美國中期選舉前（即10月24日至11月7日期間），進行第7次核試。《日經亞洲》昨引述安理會專家報告指，朝鮮在豐溪里的核試準備已至最後階段。

（衛報/路透社/韓聯社/Newsis）