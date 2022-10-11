朝鮮演練戰術核武襲韓 官媒指親「指導」 金正恩：與敵無話可說

【明報專訊】朝鮮勞動黨昨日（10日）建黨77周年，當地官媒趁機大肆報道最高領導人金正恩近半個月「現場指導」的連場軍演，當中包括模擬以戰術核武等攻擊韓國軍事設施、港口和機場的實戰訓練，又進行歷來最大規模、超過150架戰機的空對空攻擊綜合訓練。金正恩指軍演證明朝方具備隨時隨地以戰術核武摧毁敵方目標的能力，更強調「與敵人無話可說」，否定跟美韓對話的可能。
同期美航母偕日韓軍演
在美軍核動力航空母艦「列根」號戰鬥群參與美日韓大規模海軍演習之際，朝鮮近半個月同時進行了7次導彈試射，惟金正恩自9月9日出席建國節活動起未曾公開露面，引起關注。朝鮮官媒《勞動新聞》和朝中社昨報道，金正恩在9月25日至10月9日親往軍演現場指導，驗證戰爭威懾力與核反擊能力。
儲水池試射模擬載核導彈 韓專家稱首見
報道說，參與軍演的朝鮮部隊包括戰術核武運用部隊、前線遠程炮兵部隊和航空飛行隊。其一最受關注項目發生於9月25日凌晨，朝方在西北部一個儲水池發射模擬搭載戰術核彈頭的潛射彈道導彈——韓國軍事專家指做法前所未見，推測導彈是由「KN-23」改良的迷你潛射版本。朝方9月28日再模擬彈道導彈搭載戰術核彈頭，攻擊韓國戰區機場；10月4日則試射新型地對地中程導彈，飛越日本上空，4日後再首次出動150餘架各款戰機，進行大型空對空攻擊綜合訓練。
朝中社稱朝鮮核作戰部隊的演練「充分證明具備有效的實際作戰能力」，隨時隨地準備摧毁目標。金正恩道：「敵人一邊施加軍事威脅，一邊繼續奢談對話和協商，但我們與敵人沒什麼好談，也不覺得有此必要。」朝鮮上月已修例，確保能動用核武採取先發制人攻擊。
韓國總統尹錫悅的辦公室隨後表示，「準確確認朝鮮半島及東北亞的安全問題之嚴重性以作適當準備，是重要的」。日本首相岸田文雄則再次譴責朝鮮近期發射導彈，矢言依據聯合國安理會決議促使朝鮮完全棄核。
華盛頓智庫卡內基國際和平基金會高級研究員潘達等分析家表示，朝鮮在短程導彈搭載小型核彈頭，代表其核武部署和使用計劃轉向危險方向。平壤原只提及一款導彈具有戰術核武能力，但如今報道指多種系統無論新舊都具備這能力。未來核試或是鋪路開發出可供短程導彈搭載的較小型戰術核彈頭。
首爾的北韓大學院大學教授梁茂進分析認為，朝鮮會在中共二十大結束至美國中期選舉前（即10月24日至11月7日期間），進行第7次核試。《日經亞洲》昨引述安理會專家報告指，朝鮮在豐溪里的核試準備已至最後階段。