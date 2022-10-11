2022諾貝爾獎：解讀金融危機下銀行作用 伯南克等三雄奪經濟學獎

3名得獎者分別是現於智庫布魯金斯學會任職的伯南克（Ben Bernanke）、芝加哥大學商學院教授戴蒙德（Douglas Diamond）和聖路易斯華盛頓大學商學院教授迪布維格（Philip Dybvig），其研究聚焦於銀行如何確保經濟體系順利運行。

戴蒙德、迪布維格證最後貸款人防險

經濟體系的運作需要將存款導向投資，但當中存在衝突點：存戶希望在有意外開支時能即時動用存款，企業和屋主則要知道自己不會被迫提前償還貸款。戴蒙德和迪布維格在1983年的論文提出理論模型，解釋銀行如何為存戶創造流動性，而借貸人可獲得長期融資，為上述問題提供最佳解決方案。

他們的研究亦指出存戶提款及向借貸人提供長期貸款，令銀行易受到即將倒閉傳聞的影響；若大批民眾提款，倒閉傳言就會成為「自我實現的預言」，擠提終將導致銀行倒閉。兩人分析指，政府可藉提供存款保險，及作為「最後貸款人」（lender of last resort），以防危險情况發生。

伯南克證銀行倒閉潮助燃大蕭條

伯南克的得獎貢獻來自他對1930年代經濟大蕭條的研究。曾有分析認為美國央行加印銀紙能避免衰退，伯南克雖同意資金短缺或致經濟下滑，但認為這無法解釋為何大蕭條時危機會如此嚴重和持久。他在1983年的論文分析，問題主因是銀行系統把儲蓄款項引導至有成果的投資的能力下降。外界原認為銀行危機是經濟衰退的結果，但伯南克的研究印證，銀行倒閉潮對經濟衰退演變成更嚴重而長久的大蕭條有決定性作用。

適逢全球面臨新一輪經濟和金融危機，3名研究銀行與金融危機關係的得獎者因此受到更大注目。戴蒙德在得獎訪問評論各國央行加息抗對通脹引述的市場動盪，指人們對系統穩定性失去信心之際，金融危機便會轉壞，但強調對比金融海嘯之際，全球已為金融動盪作出更佳準備，監管制度改善亦減輕銀行系統的脆弱性。

伯南克在2006至2014年期間出任美國聯儲局主席，但有評論批評他應對金融海嘯的表現，對其得獎資格提出質疑。

（路透社/法新社/諾貝爾獎網站）