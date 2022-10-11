傳媒揭跟俄有聯繫 德網絡安全主管面臨革職

舍恩博姆2012年有份創立德國網絡安全委員會，後者專為企業、政府機構及政策制訂者就網絡安全提供意見。德媒報道，舍恩博姆涉與俄方情報人員接觸，或是透過該組織進行。德國電視二台（ZDF）節目調查指出，舍恩博姆現仍與該組織保持聯繫。德國《商報》報道，政府內部對有關指控感到「非常憤怒」。德媒引述消息稱，內政部長費澤爾已打算撤換舍恩博姆。費澤爾與舍恩博姆原定周四一起亮相介紹2022年BSI的工作報告，但已被取消。德國網絡安全委員會否認指控。

創立組織 俄企子公司參與

德國網絡安全委員會的成員包括一家位於柏林、名為Protelion的網絡安全公司。直至今年3月底前，該公司一直以Infotecs GmbH的名義開展業務。據政策網絡分析機構的調查，Protelion其實是俄羅斯O.A.O. Infotecs的子公司，後者由一名前蘇聯國家安全局（KGB）成員營運。德國傳媒報道，內政部曾敦促舍恩博姆與該組織保持距離，但他最近仍出席了其周年紀念活動，引起內政部入面廣泛不滿。

德國近年多次指摘俄方網絡間諜活動，例子包括2015年國會電腦網絡受襲癱瘓案。德國鐵路上周六有兩處通訊電纜受破壞，導致北部大部分地區列車服務癱瘓近3小時，有官員質疑涉及莫斯科。

（法新社/德國之聲）

（俄軍侵烏）