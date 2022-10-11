基輔民眾冷靜躲地鐵站 兒童唱國歌待危機落幕

身處基輔的烏克蘭國會議員索夫桑（Inna Sovsun）向中央社表示，聽到爆炸聲後，她馬上帶兒子離家到最近一處地鐵站避難。甫進站已見階梯上坐滿人，非常擁擠，現場有不少兒童。她指有民眾帶同毯子和書籍，兒童則帶了玩具，氣氛相當平靜，不見恐慌。一名孕婦向索夫桑說，晚上也許被迫在地鐵站過夜，「我以前從沒睡過地鐵站，這會是第一次」，但指東部城市哈爾科夫的居民幾個月來都是這樣過，「我們沒有什麼好抱怨的」。

但也有來自東部的民眾事後打算再離開基輔。48歲的蘿哈特尼奧瓦（Alla Rohatniova）在哈爾科夫的住所兩天前毁於轟炸，甫逃到基輔又撞上俄軍攻擊，她現希望再向西走，她慨嘆道：「沒安全地方。現在我們不知他們會攻擊哪裏，可能是任何地方。」

基建遭炸受損 利沃夫斷水電

除了基輔，西部的利沃夫（Lviv）和中部的第聶伯羅（Dnipro）等地昨也遭俄轟炸。利沃夫市長稱，俄軍針對能源和供電設施在內的基建轟炸後，當地電力和熱水供應中斷。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）