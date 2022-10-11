「報復炸橋」 俄導彈攻擊烏多地基建 烏俄互斥恐怖主義 普京矢言「嚴厲」回應境內恐襲

【明報專訊】克里米亞大橋爆炸案發生超過36小時後，俄羅斯總統普京周日（9日）晚上終首度公開回應克里米亞大橋爆炸案，點名指控烏克蘭安全部門策劃作案，並定性之為「恐怖主義行動」。烏克蘭隨即在周一早上受到俄軍開戰以來最大規模轟炸，首都基輔等十數個城市遭殃，造成至少11死64傷，總統澤連斯基形容世界再次見證「恐怖主義國家」的真正面貌。俄羅斯聯邦安全會議周一下午開會，普京在電視直播片段中表明攻擊烏克蘭軍民基建是報復烏方炸橋之舉，明言將對境內「恐怖主義行動」予以對等的嚴厲回應。歐美紛紛譴責俄方轟炸，中國則稱希望局勢能夠盡快得到緩和。
普京控烏安全部門炸克里米亞大橋
「毫無疑問，這是一宗旨在摧毁俄羅斯關鍵民用基礎設施的恐怖主義行為。策劃、作案和受益者都是烏克蘭安全部門。」克宮周日晚上約9時發表總統普京與調查克里米亞大橋爆炸案的負責人巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）會面的錄影片段，普京終開腔指摘烏方涉案。這距離炸橋發生的上周六早上6時左右已超過個半日。巴斯特雷金回應稱，烏方特工策劃這宗恐怖主義行動，並指俄羅斯及部分外國的公民協助施襲，調查人員已鎖定爆炸卡車的行經路線，包括保加利亞、格魯吉亞、亞美尼亞和俄羅斯南部北奧塞梯克拉斯諾達爾邊疆區。
到周一早上繁忙時間，烏克蘭全國十數個城鎮紛紛受到轟炸。其中首都基輔是自6月以來首次受襲，被導彈和無人機攻擊，至少錄得10次爆炸，市中心德國大使館簽證辦公室和基輔大學被炸中，更有彈頭落在遊樂場炸出大洞。國家緊急服務部傍晚確認，全國至少11人死64傷，利沃夫、波爾塔瓦、蘇梅和捷爾諾波爾4州電力供應中斷，國內其他地方的供電也受局部擾亂。另有多地傳出電車停駛、交通訊號和流動通訊服務故障的說法。
俄發射83導彈 烏攔截43枚
俄羅斯空防發言人確認，俄方從南部阿斯特拉罕（Astrakhan）對烏發射83枚導彈，另從白俄羅斯和克里米亞出動伊朗製「沙赫德-136」無人機施襲。烏軍則稱空防系統攔截了43枚導彈。
普京同日稍後主持聯邦安全會議，在直播部分證實俄軍針對烏方能源、通訊基建和軍事指揮設施，作出「大規模攻擊」，以報復俄方基建遭受烏方襲擊。他指控除了克里米亞大橋爆炸案外，8月輸送庫爾斯克核電站電力的高壓電纜受損和9月「土耳其溪」天然氣管道被蓄意破壞，皆為烏方所為。他警告稱：「倘若還有人企圖在我國領土發動恐怖主義行動，俄羅斯將以對俄威脅的同等規模作出嚴厲回應。這點毋庸置疑。」
澤連斯基促西方對俄加強施壓
烏克蘭總統澤連斯基則指摘俄方蓄意在早上繁忙時間施襲，製造最大可能的破壞和傷亡，恐慌和混亂，指控俄方目標是要令烏克蘭從地表上消失。他入夜後在Telegram發表聲明，指全世界再次看到「殺害我們人民的恐怖主義國家之真正面目」，不止在戰場，也在和平的城市施襲。在克里米亞炸橋同日夜晚，烏方控制南部城市扎波羅熱受到導彈攻擊，澤連斯基當時也斥之為恐怖主義行徑。
澤連斯基又向西方各國求助，促請法國和德國對俄「增加施壓」，又跟美國駐烏大使布林克會晤，指美方表態譴責俄方襲烏基建，及承諾就俄軍侵烏的戰爭罪行和暴行追究責任。美國國務卿布林肯跟烏克蘭外長庫列巴通話後稱，在克宮對烏「駭人轟炸」後，美方重申對烏克蘭的支持，將繼續提供堅定的經濟、人道和安全援助。
法國總統馬克龍承諾將增加包括軍備的對烏軍事援助，德國防長蘭布雷希特則指早前承諾供烏的4套IRIS-T SLM防空系統中，其一會在這幾日付運。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利則指，布魯塞爾正擬額外撥款5億歐元（38億港元），供烏向歐盟成員國增購軍備。七國集團（G7）今日下午將跟澤連斯基舉行緊急視像會議。
俄白共組聯合部隊 恐擴戰事
另外，白俄羅斯總統盧卡申科宣布，白俄與俄方同意部署聯合軍事特遣隊，並在上周六開始集結。這說法令人憂慮白俄不止容許莫斯科以其為侵略據點，甚至直接派兵參戰，令戰事擴大。波蘭隨後呼籲身處白俄的公民離境。
（綜合報道）
（俄軍侵烏）
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