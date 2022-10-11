「報復炸橋」 俄導彈攻擊烏多地基建 烏俄互斥恐怖主義 普京矢言「嚴厲」回應境內恐襲

普京控烏安全部門炸克里米亞大橋

「毫無疑問，這是一宗旨在摧毁俄羅斯關鍵民用基礎設施的恐怖主義行為。策劃、作案和受益者都是烏克蘭安全部門。」克宮周日晚上約9時發表總統普京與調查克里米亞大橋爆炸案的負責人巴斯特雷金（Alexander Bastrykin）會面的錄影片段，普京終開腔指摘烏方涉案。這距離炸橋發生的上周六早上6時左右已超過個半日。巴斯特雷金回應稱，烏方特工策劃這宗恐怖主義行動，並指俄羅斯及部分外國的公民協助施襲，調查人員已鎖定爆炸卡車的行經路線，包括保加利亞、格魯吉亞、亞美尼亞和俄羅斯南部北奧塞梯克拉斯諾達爾邊疆區。

到周一早上繁忙時間，烏克蘭全國十數個城鎮紛紛受到轟炸。其中首都基輔是自6月以來首次受襲，被導彈和無人機攻擊，至少錄得10次爆炸，市中心德國大使館簽證辦公室和基輔大學被炸中，更有彈頭落在遊樂場炸出大洞。國家緊急服務部傍晚確認，全國至少11人死64傷，利沃夫、波爾塔瓦、蘇梅和捷爾諾波爾4州電力供應中斷，國內其他地方的供電也受局部擾亂。另有多地傳出電車停駛、交通訊號和流動通訊服務故障的說法。

俄發射83導彈 烏攔截43枚

俄羅斯空防發言人確認，俄方從南部阿斯特拉罕（Astrakhan）對烏發射83枚導彈，另從白俄羅斯和克里米亞出動伊朗製「沙赫德-136」無人機施襲。烏軍則稱空防系統攔截了43枚導彈。

普京同日稍後主持聯邦安全會議，在直播部分證實俄軍針對烏方能源、通訊基建和軍事指揮設施，作出「大規模攻擊」，以報復俄方基建遭受烏方襲擊。他指控除了克里米亞大橋爆炸案外，8月輸送庫爾斯克核電站電力的高壓電纜受損和9月「土耳其溪」天然氣管道被蓄意破壞，皆為烏方所為。他警告稱：「倘若還有人企圖在我國領土發動恐怖主義行動，俄羅斯將以對俄威脅的同等規模作出嚴厲回應。這點毋庸置疑。」

澤連斯基促西方對俄加強施壓

烏克蘭總統澤連斯基則指摘俄方蓄意在早上繁忙時間施襲，製造最大可能的破壞和傷亡，恐慌和混亂，指控俄方目標是要令烏克蘭從地表上消失。他入夜後在Telegram發表聲明，指全世界再次看到「殺害我們人民的恐怖主義國家之真正面目」，不止在戰場，也在和平的城市施襲。在克里米亞炸橋同日夜晚，烏方控制南部城市扎波羅熱受到導彈攻擊，澤連斯基當時也斥之為恐怖主義行徑。

澤連斯基又向西方各國求助，促請法國和德國對俄「增加施壓」，又跟美國駐烏大使布林克會晤，指美方表態譴責俄方襲烏基建，及承諾就俄軍侵烏的戰爭罪行和暴行追究責任。美國國務卿布林肯跟烏克蘭外長庫列巴通話後稱，在克宮對烏「駭人轟炸」後，美方重申對烏克蘭的支持，將繼續提供堅定的經濟、人道和安全援助。

法國總統馬克龍承諾將增加包括軍備的對烏軍事援助，德國防長蘭布雷希特則指早前承諾供烏的4套IRIS-T SLM防空系統中，其一會在這幾日付運。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利則指，布魯塞爾正擬額外撥款5億歐元（38億港元），供烏向歐盟成員國增購軍備。七國集團（G7）今日下午將跟澤連斯基舉行緊急視像會議。

俄白共組聯合部隊 恐擴戰事

另外，白俄羅斯總統盧卡申科宣布，白俄與俄方同意部署聯合軍事特遣隊，並在上周六開始集結。這說法令人憂慮白俄不止容許莫斯科以其為侵略據點，甚至直接派兵參戰，令戰事擴大。波蘭隨後呼籲身處白俄的公民離境。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）