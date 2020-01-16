記者泰託兒所血案現場拍攝 CNN掀爭議

被革職警員班雅上周四闖進農磨蘭普府一間託兒所殺害36人，包括24名幼兒。上周六，CNN的47歲澳洲籍記者科倫（Anna Coren）及34歲英國籍攝影師霍奇（Daniel Hodge）涉嫌擅闖兇案現場封鎖線，進入託兒所拍攝約15分鐘。

泰國外國記者會（FCCT）當日在Twitter附貼該採訪隊越過警方封鎖索帶離開現場的照片，批評他們「不專業及嚴重違反罪案報道的記者操守」，表示泰國為尊重死者及其家屬一直努力限制不適當的畫面在傳統或社交媒體公開。

官方調查證獲准入內 惟簽證違例

CNN回應表示獲「現場3名公共衛生官員」表示「可以入內拍攝」，而且採訪隊進入時，現場撤了警方封鎖索帶，到他們出來時卻見索帶繫回原處，所以跨過索帶出來。泰國當局調查事件後，昨表示兩名記者是經批准後進入案發現場，故無違法，但指兩人承認持旅遊簽證入境後在泰國工作，同意各繳罰款5000泰銖（約1043港元）並離境。

（美國之音/泰國公共電視台）