朝鮮再射彈道導彈 兩周內第七次

韓國聯合參謀本部表示，周日（9日）凌晨1時48分開始，朝鮮從朝屬的江原道文川市附近，相隔約十分鐘（日稱6分鐘）先後發射了兩枚短程導彈。飛行高度最高約90公里（日稱兩枚俱為100公里），飛行距離為350公里，最高速度為5馬赫。

韓國一些專家認為發射的是KN-25多管火箭炮。日本防衛副大臣井野俊郎表示，日方分析其一可能是潛射彈道導彈。韓國聯合參謀本部批評發射是「嚴重挑釁」。

朝鮮周日選在深夜時段試射彈道導彈，是今年首次。首爾梨花女子大學教授李雷夫（Leif-Eric Easley）認為朝鮮在不同時段、不同地點發射，意在展示軍事準備就緒，這「不僅僅是平壤聲稱的自衛威懾」，而是想迫使美日韓放棄三方安全合作。

深夜時段試射 今年首次

韓國《中央日報》報道，韓國軍方人士認為朝鮮在美軍「列根」號核動力航母戰鬥群演習或結束訓練時發射導彈，讓美軍「丟臉」，隨時會招來更大的制裁或軍事反應下，朝鮮依然不停的發射導彈，推測「可能別有計算」。

列根號繼在日本海與韓日聯合演習，自10月1日轉到日本周邊海域繼續美日聯合訓練。惟因朝鮮上周二發射導彈掠過日本上空，列根號又折返日本海，上周四再展開美韓日聯合軍演。

日美韓三國9日分別舉行了政府高官間的雙邊電話會談，確認不容許朝鮮把美韓軍演當作發射導彈的正當理由並譴責朝鮮以史無前例的頻率發射導彈。

韓國駐華大使鄭在浩昨表示，為解決朝核問題，將加強同中國的戰略溝通。中國外交部發言人毛寧昨回應記者提問時強調，中方希望朝鮮半島各方堅持半島問題政治解決方向，通過對話協商均衡解決彼此關切，「美方應言行一致，將對朝沒有敵意的表態落到行動上，為重啟有意義的對話創造條件」。

（中央日報/法新社/韓聯社/中新社）