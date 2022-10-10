俄空天軍總司令接任侵烏最高指揮官

被指開槍鎮壓民主示威、濫炸敘利亞

55歲的蘇羅維金1966年10月出生於新西伯利亞，畢業於伏龍芝軍事學院，歷任俄羅斯第20集團軍司令，東部軍區司令。2017年10月被任命為俄空天軍總司令，2021年8月獲授大將軍銜。路透社稱今次蘇羅維金被任命為對烏作戰最高指揮官，與俄羅斯上周初辭退了兩名軍區司令有關。俄方從未指明蘇羅維金的前任是誰，但西方傳媒猜測他接替此前領導對烏行動的南部軍區指揮官德沃尼科夫（Alexander Dvornikov）。

俄羅斯國防部網站顯示，蘇羅維金2004年曾參與指揮第二次車臣戰爭，又因對敍利亞軍事行動於2017年獲授勳章。但西方專家指他在敘利亞的無差別轟炸戰術具爭議。蘇羅維金又被指是1991年8月蘇聯政變（八一九事件）期間，唯一下令開槍鎮壓民主示威者的軍官，造成3人死亡。俄羅斯總統普京盟友、僱傭兵瓦格納集團領袖普里戈任則歡迎蘇羅維金的委任，形容他身先士卒守護俄羅斯。

（路透社/法新社/衛報/央視網）

（俄軍侵烏）