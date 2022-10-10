克里米亞炸橋同夜 導彈襲烏南大城市 俄聯邦安全會議今開會 普京反應受關注

烏控俄炸扎波羅熱 至少13死

烏方扎波羅熱州長斯塔魯赫（Oleksandr Starukh）周日在社交平台Telegram稱，俄軍通宵共發動了12次導彈攻擊，一幢9層高大廈部分被毁，另有多間民居受損，包括5間遭夷平。他稱至少12人被殺，但仍有多人被埋於瓦礫堆。到昨日稍後時間，烏方官員報稱的死亡人數為13人。

烏克蘭總統澤連斯基譴責深夜襲擊無辜平民，形容事件「卑鄙邪惡」，「是野蠻人和恐怖分子所為」，強調指令及執行攻擊者都必將負上責任。

事發的扎波羅熱市由烏方控制，距離俄佔區內的扎波羅熱核電站有約52公里距離，而且接近目前交戰前線。

這次導彈襲擊被懷疑跟同日較早前發生的克里米亞大橋爆炸案有關連。烏克蘭官方未曾對大橋爆炸認責，但烏媒引述執法單位消息指是烏方情報部門的行動。俄羅斯也有不少聲音指控是烏方所為。

普京低調回應炸橋 下令加強基建保安

然而，俄羅斯官方迄今反應低調，普京未有親自公開回應事件，只在事發後數小時頒令，由國內情報部門聯邦安全局（FSB）負責加強對大橋、以及克里米亞半島天然氣、電力等基建的保安。副總理胡斯努林（Marat Khusnullin）則親往視察，安排蛙人昨日清晨下水檢查大橋，詳細作業料於當晚完成，將有初步結果。胡斯努林另外確認，克里米亞大橋的鐵路橋已恢復通車，公路橋同樣有限度恢復通行，他指被破壞的橋面路段將於「短期未來」獲修復。

克里米亞大橋是俄羅斯2014年吞併克里米亞後才興建，普京更親自主持公路橋的通車剪綵，大橋在普京生日翌日受襲，被認為是刻意針對普京。

俄輿論矛頭指烏 促總統強硬回應

部分俄方官員和撐俄政府人士敦促普京作迅速強硬回應。俄方委任的克里米亞領導人阿克肖諾夫（Sergei Aksyonov）表示，民眾情緒已被激發，即使尋求報復亦屬正常。克里米亞地方議會議長科恩斯坦京諾夫（Vladimir Konstantinov）點名指控烏克蘭，斥其「以骯髒手段毀壞大橋」。俄國社交平台VKontakte則湧現大量反烏帖文，要求普京強硬對付基輔政權，有留言更建議用基輔來測試「薩爾馬特」（Sarmat）超重型洲際彈道導彈。

克宮發言人佩斯科夫昨稱，普京今日將主持聯邦安全會議開會，他是該國安政策制訂架構的主席。西方傳媒猜測克里米亞大橋爆炸會是討論議題之一。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）