革命衛隊逼協助拘捕 伊朗醫護淪示威磨心

IranWire報道引述多名消息人士，指德黑蘭緊急服務部門官員在9月中旬示威爆發之初，去伊斯蘭革命衛隊的德黑蘭安全總部「薩羅拉營」（Sarollah Camp）洽談協調緊急服務部署，官員答應示威期間為「薩羅拉營」提供救護車和緊急設施。

然而，部分示威傷者被送上德黑蘭救護車時，會有便衣警員登車下令將傷者送往特定地點。受傷不嚴重者或被送往警局或革命衛隊轄下民兵組織巴斯基（Basij）的基地。倘若嚴重到要留醫，則會送往受革命衛隊或警隊管轄的醫院。

有德黑蘭先遣急救員向IranWire證實，便衣警察近日「控制」救護車，將很多傷者送往革命衛隊的醫院。

自從社交平台流傳影像，反映救護車成為載送安全部隊及間接逮捕受傷示威者的工具後，前線救護員便受到敵意對待。一名醫護人員說現在穿著制服上街可能被罵，但稱理解民眾心情。

德黑蘭、伊斯法罕、設拉子等城市上周六續有示威。網上流傳馬什哈德一名年輕女子頸部中槍身亡片段，被示威者比喻為2009年綠色革命示威遭槍殺女子、反革命象徵阿迦—索勒坦（Neda Agha-Soltan）。另有片段顯示庫爾德斯坦省有一駕車男子遭槍殺，以及怒民圍毆疑似巴斯基民兵。

伊朗官媒「被插播」反哈梅內伊片段

另外，伊朗國營電視台上周六（8日）晚9時被黑客組織「阿里的公義」（Adalat Ali）入侵，新聞簡報被插播最高領袖哈梅內伊淪為槍靶對象及被火燒的改圖。

（法新社/IranWire/伊朗國際/BBC）