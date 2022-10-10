菲前參議員拘留所遭挾持 前總統杜特爾特政敵 涉案越獄者被擊斃

恐怖分子傷警逃逸失敗 轉挾德利馬

事發於馬尼拉奎松市克雷營（Camp Crame）的菲律賓國家警察（PNP）拘留中心。PNP發言人指，當日早上約6時半，3名囚犯用臨時製成的刀刺傷向他們派食物的警員，隨後企圖逃獄。受襲警員及其同袍向3名企圖越獄者開槍，擊斃其中兩人卡賓托伊（Arnel Cabintoy）和蘇蘇坎（Idang Susukan），餘下的蘇拉堯（Feliciano Sulayao Jr）逃到德利馬的囚室將她挾持。PNP發言人指警察特種部隊成員嘗試跟蘇拉堯談判但被拒，後者最終被擊斃。

德利馬沒有受傷，後獲送院檢查。目前未知囚犯挾持之舉是事先策劃，還是越獄失敗後心血來潮。涉事拘留中心用於關押那些案件仍在審理、備受關注的被拘留者——蘇蘇坎是伊斯蘭主義恐怖組織阿布沙耶夫的副指揮官，卡賓托伊和蘇拉堯則疑是「蘭佬伊斯蘭國」（Daulah Islamiyah）成員。

昔日任職人權專員的德利馬曾調查前總統杜特爾特擔任達沃市長時的大規模殺害涉毒疑犯事件，到杜特爾特2016年上台後，德利馬再調查其血腥掃毒戰。

捲政爭揹罪名 拒小馬可斯「轉倉」提議

杜特爾特後來指控她擔任司法部長期間唆使在國家監獄內的販毒行為，任內將其拘留。她身負3項毒品罪名，其中一項已在去年2月獲判無罪。今次事件促使反對派和人權組織再次呼籲釋放德利馬。

挾持事件發生後，小馬可斯表示會聯絡德利馬了解其狀况，並會問及是否希望被安排到其他拘留中心。德利馬被拘留前曾表示擔心人身安全，因她任司法部長時曾將大批疑犯送進監獄，不過內政及地方政府部部長阿巴洛斯（Benhur Abalos）探望後表示德利馬拒絕了小馬可斯的提議，認為拘留所對自己來說仍然安全。

（海峽時報/Rappler）