星鏈衛星通訊故障 阻礙烏軍前線反攻

美國富商馬斯克旗下太空科技公司SpaceX製造的數以千計星鏈終端器，由SpaceX捐贈、美國政府及眾籌者購買，用於幫助烏軍在戰場上操作無人機、接收重要情報更新及在沒有其他安全網絡的地區互相通訊，也讓烏克蘭平民可使用互聯網。

作戰期間失靈 士兵驚慌

《金融時報》引述知情烏方高官稱，最近幾周星鏈系統出現「災難性」的通訊中斷，許多是在士兵突破前線進入俄佔地區發生，有些在發生在激戰期間。該官員稱，故障地點為南部赫爾松及扎波羅熱地區周圍，以及東部哈爾科夫、盧甘斯克及頓涅茨克的前線。這4個地區均是烏軍近日反攻的焦點，部分區域上月公投後被俄吞併。另一基輔官員稱，星鏈連接出現故障，導致士兵驚慌地撥打求助熱線。3名前線烏兵證實，星鏈在作戰期間停止運作，其中一名士兵稱，在哈爾科夫附近的新收復地區，多個終端器無法運作。

捐贈星鏈系統給烏軍的慈善組織Serhiy Prytula協調員西尼欽認為，有關問題可能是SpaceX為防俄軍濫用技術，指烏軍及SpaceX需要緊密地協調。

（金融時報）

（俄軍侵烏）