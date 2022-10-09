獨聯體峰會「賀壽」 難掩普京外患內憂

俄獨媒：身邊人對普京失尊重

Meduza綜合消息來源指，以普京及其內部圈子為核心的「垂直權力架構」（power vertical）開始呈崩潰迹象。其一代表性例子是多名州長因缺乏資金公開表達「抗命」，按一名接近普京政府人士和3名地方領導層消息的說法，普京政府指示各地補貼獲動員士兵的家庭，以減低社會摩擦，獲莫斯科市長索比亞寧率先響應，然而其他地方的領袖對索比亞寧的反應嗤之以鼻，甚至公開表明沒有錢作出這種補貼。

親近政府的消息人士向Meduza坦言，普京身邊人對他非常害怕，「但這是沒有尊重的恐懼，他們如今再無像兩、三年前（對普京）的尊重」。另外兩名接近政府的消息來源也表達類似看法。

地方官拒紓動員摩擦 盟友炮轟俄軍

Meduza和《華郵》都有點名提到車臣領導人卡迪羅夫（Ramzan Kadyrov）和被稱為「普京大廚」的僱傭兵瓦格納集團領袖普里戈任（Yevgeny Prigozhin），二人近期頻向軍方和防長紹伊古開炮，同被視為普京威信下降的信號。卡迪羅夫批評一名高級將領應被貶為普通士兵，但該人被普京晉升為大將。普里戈任則發聲明炮轟俄軍領導是「一批垃圾」。

美情報：內部質疑普京應對烏戰

《華郵》還引述美國情報消息稱，一名普京政府內部圈子的成員近期曾向普京反映，對其處理烏戰的手法，和對烏軍事行動失誤表達不滿。白宮國安會拒絕評論，克宮發言人佩斯科夫則雖否認說法，但承認政府官員們在討論經濟、軍事等議題時有不同意見，形容是「正常工作程序，而非任何分裂迹象」。

普京在生日當天獲獨聯體多名領袖飛往聖彼得堡一同舉行會議，但與會外國領袖在對烏政策有不少跟他唱反調之處。以哈薩克總統托卡耶夫為例，他既曾公開反對俄軍侵烏，也不承認烏克蘭俄佔區的「入俄公投」結果，更表明無意遣返普京政府局部動員令的俄羅斯公民。阿塞拜疆總統阿利耶夫和亞美尼亞總理帕希尼揚也有同場，但前者在俄軍烏戰失利之際再向亞美尼亞發動攻勢，後者因此求救於俄方領導的集安組織卻未獲回應，對此大表不滿。

（Meduza/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）